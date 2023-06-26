我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

舊金山驕傲月 數十萬人遊行

記者李怡／舊金山報導
舊金山市場街上遊行的隊伍。（記者李怡╱攝影）
舊金山市場街上遊行的隊伍。（記者李怡╱攝影）

六月是「驕傲月」，舊金山市舉辦了一系列關注多元性別族群(LGBTQ+)平權與尊重相關活動。 規模最大的慶祝活動「舊金山驕傲大遊行」（SF Pride Parade）25日舉行。數十萬人齊聚市中心市場街（Market Street），參加這一充滿愛與包容、宣揚平權與多元文化的傳統活動。

今年的「舊金山驕傲遊行」是第53屆慶祝活動。遊行隊伍上午10時從市場街街與Beale街交匯處出發，沿市場街行進，最後在市場街與第八街口結束。今年全國LGBT社區遭遇過不同程度的不公正待遇，所以將今年遊行的主題定為「回顧過去，繼續前行」（Looking Back and Moving Forward）。

舊金山市長布里德說：「驕傲月遊行是舊金山多元文化的代表。不像其他州對跨性別者和性少數進行打擊迫害，我們有專門為性少數無家者提供的公寓，還會將海灣大橋用粉色三角點亮。且把市中心市場街主街用來舉辦一年一度的驕傲大遊行。舊金山是一個偉大的城市，包容並接受來自世界各地區人們的不同需求。」

 25日中午起至下午6時，及26日上午11時至下午6時，舊金山市府門前的市民中心廣場舉行官方驕傲慶祝活動，包括參展商家及多個社區組織的攤位和娛樂表演。

驕傲月大遊行始於1972年，當時多元性別族群活動人士第一次舉辦正式遊行。舊金山是LGBTQ運動的聖地，驕傲遊行活動吸引世界各地人士到訪。

當天遊行活動上，幾十輛裝扮有彩虹旗幟的機車和汽車隊伍率先登場。汽笛聲和轟隆的發動機聲，瞬間點燃了現場氣氛。隨後，各大LGBTQ+社團、支持者團隊加入了遊行隊伍。充滿創意的花車和精彩的表演陸續登場，以展現多元的藝術表演和絢美的服裝。與此同時，在市場街街道兩旁，擠滿了身著彩虹色服飾的觀眾。他們揮舞著彩虹旗，為遊行隊伍加油吶喊，歡呼喝彩。

與往年一樣，遊行邀請在平權運動中做出傑出貢獻人士擔任「偶像大禮官」（Icon Grand Marshal）。今年的大禮官有六位。其中一位是去年舊金山市議員候選人馬宏尼（Honey Mahogany）。她多年來關注反種族主義，並積極參與支持LGBTQ+的活動。

除持續數小時的遊行外，慶祝活動還包括社區六個社區舞台和凱瑟醫療（Kaiser Permanente ）主舞台，並在中午 12時至下午6時進行現場表演。社區內還有街頭集市、嘉年華景點、美食、飲料等。

來自德州的華裔性少數成員劉南澤表示：「這是一次很棒的活動。遊行是關乎自己的身分認同。我來這裡也是為了支持我們的 LGBTQ社區夥伴，並承擔起相關的責任，尤其是在這個充滿仇恨和偏執的關鍵時期。我們別無選擇，只能繼續前進，為了所有多元性別群體的權利」。

道路兩邊觀看遊行的人群打出彩虹旗。（記者李怡╱攝影）
道路兩邊觀看遊行的人群打出彩虹旗。（記者李怡╱攝影）
市長布里德為舊金山舉辦遊行活動感到驕傲。（記者李怡╱攝影）
市長布里德為舊金山舉辦遊行活動感到驕傲。（記者李怡╱攝影）
街道上遊行的人群。（記者李怡╱攝影）
街道上遊行的人群。（記者李怡╱攝影）
舊金山市場街上遊行的隊伍。（記者李怡╱攝影）
舊金山市場街上遊行的隊伍。（記者李怡╱攝影）
觀看遊行的人群。（記者李怡╱攝影）
觀看遊行的人群。（記者李怡╱攝影）
舊金山多位市政官員出席活動。（記者李怡╱攝影）
舊金山多位市政官員出席活動。（記者李怡╱攝影）

遊行 舊金山 LGBTQ

上一則

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

延伸閱讀

驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點

驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點
金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想
個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入
振興經濟 舊金山空置辦公室可改用途

振興經濟 舊金山空置辦公室可改用途
疫後遊客回歸 舊金山旅遊業復甦 業者估國際遊客今年增至200萬人

疫後遊客回歸 舊金山旅遊業復甦 業者估國際遊客今年增至200萬人

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）

盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

2023-06-22 02:20
詐騙四處流竄，官員呼籲，遇到詐騙最好趕快通知檢方，民眾千萬不要貪小便宜，不要隨意給陌生人金錢，容易因小失大。（記者江碩涵／攝影）

詐騙老招重現矽谷灣區 寶物黨拿金塊要店家鑑定

2023-06-22 17:32

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼