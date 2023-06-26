舊金山驕傲月 數十萬人遊行

舊金山市場街上遊行的隊伍。（記者李怡╱攝影）

六月是「驕傲月」，舊金山 市舉辦了一系列關注多元性別族群(LGBTQ +)平權與尊重相關活動。 規模最大的慶祝活動「舊金山驕傲大遊行 」（SF Pride Parade）25日舉行。數十萬人齊聚市中心市場街（Market Street），參加這一充滿愛與包容、宣揚平權與多元文化的傳統活動。

今年的「舊金山驕傲遊行」是第53屆慶祝活動。遊行隊伍上午10時從市場街街與Beale街交匯處出發，沿市場街行進，最後在市場街與第八街口結束。今年全國LGBT社區遭遇過不同程度的不公正待遇，所以將今年遊行的主題定為「回顧過去，繼續前行」（Looking Back and Moving Forward）。

舊金山市長布里德說：「驕傲月遊行是舊金山多元文化的代表。不像其他州對跨性別者和性少數進行打擊迫害，我們有專門為性少數無家者提供的公寓，還會將海灣大橋用粉色三角點亮。且把市中心市場街主街用來舉辦一年一度的驕傲大遊行。舊金山是一個偉大的城市，包容並接受來自世界各地區人們的不同需求。」

25日中午起至下午6時，及26日上午11時至下午6時，舊金山市府門前的市民中心廣場舉行官方驕傲慶祝活動，包括參展商家及多個社區組織的攤位和娛樂表演。

驕傲月大遊行始於1972年，當時多元性別族群活動人士第一次舉辦正式遊行。舊金山是LGBTQ運動的聖地，驕傲遊行活動吸引世界各地人士到訪。

當天遊行活動上，幾十輛裝扮有彩虹旗幟的機車和汽車隊伍率先登場。汽笛聲和轟隆的發動機聲，瞬間點燃了現場氣氛。隨後，各大LGBTQ+社團、支持者團隊加入了遊行隊伍。充滿創意的花車和精彩的表演陸續登場，以展現多元的藝術表演和絢美的服裝。與此同時，在市場街街道兩旁，擠滿了身著彩虹色服飾的觀眾。他們揮舞著彩虹旗，為遊行隊伍加油吶喊，歡呼喝彩。

與往年一樣，遊行邀請在平權運動中做出傑出貢獻人士擔任「偶像大禮官」（Icon Grand Marshal）。今年的大禮官有六位。其中一位是去年舊金山市議員候選人馬宏尼（Honey Mahogany）。她多年來關注反種族主義，並積極參與支持LGBTQ+的活動。

除持續數小時的遊行外，慶祝活動還包括社區六個社區舞台和凱瑟醫療（Kaiser Permanente ）主舞台，並在中午 12時至下午6時進行現場表演。社區內還有街頭集市、嘉年華景點、美食、飲料等。