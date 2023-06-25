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金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

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金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

編譯組／舊金山23日電
舊金山市長布里德日前提出，Westfield購物中心可以成為一個英式足球場，或實驗室、辦公室，她表示不排除任何改造的可能性。（Getty Images）
舊金山市長布里德日前提出，Westfield購物中心可以成為一個英式足球場，或實驗室、辦公室，她表示不排除任何改造的可能性。（Getty Images）

舊金山Westfield購物中心可以成為一個英式足球場？或實驗室、辦公室？這是舊金山市長布里德（London Breed）在本周彭博技術峰會上接受採訪時提出的一些想法。她透露了重新構想因辦公室空置和商店關閉而苦苦掙扎的舊金山市中心的願景，雖然沒有討論到具體計畫，但布里德的這些想法，是如何重新規畫舊金山未來發展的更加廣泛的設想之一。

大型百貨公司Nordstrom日前宣布關閉其位於市場街Westfield購物中心內的旗艦店後，該購物中心也決定放棄其在該處的建築。該幢建築物未來的命運仍未確定，它現在掌握在購物中心的貸方手中。

熱愛和批評舊金山的人士，都把這些事當作舊金山正在進一步陷入「末日循環」的證據，它們使得金山的經濟更難從疫情中復甦。因僱員重返辦公室上班緩慢、活動和支出減少以及街道狀況惡化，舊金山市中心受到嚴重打擊。一些知名旅館也出現違約，其中包括幾家舊金山最大的旅館。

但布里德反駁這種悲觀的說法，她認為，人們的購物方式已經改變，可以利用這個機會重新構想一個新的市中心。「Westfield購物中心可能變得與現在完全不同，」她說，「我們甚至可以拆除整棟建築，並建造一個全新的英式足球場。我們也可以興建實驗室。我們可以將其視為一家具有其他能力的新公司。」

這些選項對Westfield購物中心的東主來說，有多少可行性或吸引力，目前不知。但布里德希望他們能夠大膽思考。但問題是，舊金山並非Westfield購物中心建築的東主，無法控制其命運。此外，這片土地可能不夠大，無法容納大型體育場。而且舊金山沒有職業英式足球隊，但聖荷西有。

地產專家曾表示，舊金山市中心陳舊的辦公樓可能不是改造成現代化實驗室的理想選擇，並且將面臨來自生物科技中心南舊金山市的激烈競爭。儘管如此，舊金山仍在努力計畫提出稅務優惠和修改建築法規，讓建築物的重新利用變得更加容易，並更能吸引商家參與其中。

布里德和市議會議長佩斯金最近共同推動通過了一項法案，使業主更容易將辦公樓改建為住房，並放寬聯合廣場零售空間的使用限制。高科技公司林立的舊金山，許多人居家遠程工作，市內辦公室空置率高達31% 。

布里德表示：「我們不能完全依賴市中心的零售業，或限制市中心發生的事情。讓我們看看有什麼可能，而不是糾纏於另一家商店的事，很多人甚至可能不會在那些商店購物。」

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