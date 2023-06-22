我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

德桑提斯：左派政策 正在毀滅舊金山

編譯組／舊金山21日電
德桑提斯在推特上稱左派政策毀掉一個曾經偉大的城市。（取自推特）
德桑提斯在推特上稱左派政策毀掉一個曾經偉大的城市。（取自推特）

共和黨籍的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）本周來到灣區，意在用加州人的現金填滿他的總統競選庫房。但這位陽光之州的共和黨人無視加州的美景，反倒興奮地分享了他對吸毒者、漂泊者和 「在街上解手的人」的看法。

德桑提斯在一個新的在線總統競選視頻中，抨擊舊金山是一個因自由主義治理而自我毀滅的城市，並以此結束他在加州的行程。政治學者們認為德桑提斯的最新言論並不令人驚訝。

德桑提斯在其個人推特帳戶上發布的視頻中說：「我們在曾經偉大的舊金山市，看到人們在街上解手，看到人們使用海洛因，看到人們吸食可卡因。這個城市不再有活力，它真的因為左派政策而崩潰了」

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年7月在佛州購買的電視廣告中，曾稱自由在 「你們州受到攻擊」，攻擊來自 「你們的共和黨領導人」。

德桑提斯在COVID-19疫情期間成為共和黨的一顆新星。去年秋天，他在共和黨對佛州的爭奪中輕鬆連任，成為該黨在國會中期選舉中為數不多的令人鼓舞的成果之一；在這次選舉中，共和黨勉強奪回了眾議院，未能贏得美國參議院。

長期以來，人們一直認為德桑提斯是2024年總統選舉的潛在競爭者，上個月他正式宣布了這一點。但他通向共和黨提名的道路比前總統川普（Donald Trump）更陡峭 ，川普一直在共和黨人中處於領先地位。CNN周二（20日）公布的一項民意調查發現，在共和黨人和傾向於共和黨的選民中，47%的人支持川普，而德桑提斯的支持率則保持在26%。

德桑提斯的加州新廣告會使事情發生變化嗎？政治分析家施努爾（Dan Schnur）認為將無濟於事，感覺該廣告主要是針對紐森，稱之與其說是為了從川普手中奪取選票，不如說是為了簡單地戲弄紐森。

該廣告是否有效？還沒有支持任何共和黨總統候選人的舊金山律師和共和黨全國委員會成員迪希隆（Harmeet Dhillon）說，「對舊金山衰落的批評是完全準確的」。

對德桑提斯的廣告反饋還有一些風格上的批評，一些評論者建議他不要瞇著眼睛看鏡頭，認為他的聲音缺乏力度，還有人說，使用「riff raff」這樣的詞讓人聽起來像共和黨版的拜登。

舊金山市長布里德（London Breed）21日對該廣告沒有發表評論。

共和黨 德桑提斯 加州

上一則

助未來3年運行 加州公共交通機構獲11億預算

下一則

耗資1億 打入18根混凝土樁 舊金山千禧大廈修復完成

延伸閱讀

密件案8月14日開審恐生變 川普稱太忙沒檢查箱子

密件案8月14日開審恐生變 川普稱太忙沒檢查箱子
川普有權對核武檔案解密？專家：涉及能源部及國防部

川普有權對核武檔案解密？專家：涉及能源部及國防部
川普痛批司法系統腐敗 只給杭特‧拜登開了「交通罰單」

川普痛批司法系統腐敗 只給杭特‧拜登開了「交通罰單」
反紐森限制利潤 油商隱藏身分發動廣告戰

反紐森限制利潤 油商隱藏身分發動廣告戰
川普自詡和習近平關係好 閉口不談是否捍衛台灣

川普自詡和習近平關係好 閉口不談是否捍衛台灣

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇預計年底開航舊金山 台灣民眾相當期待

2023-06-15 21:00

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕