德桑提斯：左派政策 正在毀滅舊金山

德桑提斯在推特上稱左派政策毀掉一個曾經偉大的城市。（取自推特）

共和黨 籍的佛州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）本周來到灣區，意在用加州 人的現金填滿他的總統競選庫房。但這位陽光之州的共和黨人無視加州的美景，反倒興奮地分享了他對吸毒者、漂泊者和 「在街上解手的人」的看法。

德桑提斯在一個新的在線總統競選視頻中，抨擊舊金山是一個因自由主義治理而自我毀滅的城市，並以此結束他在加州的行程。政治學者們認為德桑提斯的最新言論並不令人驚訝。

德桑提斯在其個人推特帳戶上發布的視頻中說：「我們在曾經偉大的舊金山市，看到人們在街上解手，看到人們使用海洛因，看到人們吸食可卡因。這個城市不再有活力，它真的因為左派政策而崩潰了」

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年7月在佛州購買的電視廣告中，曾稱自由在 「你們州受到攻擊」，攻擊來自 「你們的共和黨領導人」。

德桑提斯在COVID-19疫情期間成為共和黨的一顆新星。去年秋天，他在共和黨對佛州的爭奪中輕鬆連任，成為該黨在國會中期選舉中為數不多的令人鼓舞的成果之一；在這次選舉中，共和黨勉強奪回了眾議院，未能贏得美國參議院。

長期以來，人們一直認為德桑提斯是2024年總統選舉的潛在競爭者，上個月他正式宣布了這一點。但他通向共和黨提名的道路比前總統川普（Donald Trump）更陡峭 ，川普一直在共和黨人中處於領先地位。CNN周二（20日）公布的一項民意調查發現，在共和黨人和傾向於共和黨的選民中，47%的人支持川普，而德桑提斯的支持率則保持在26%。

德桑提斯的加州新廣告會使事情發生變化嗎？政治分析家施努爾（Dan Schnur）認為將無濟於事，感覺該廣告主要是針對紐森，稱之與其說是為了從川普手中奪取選票，不如說是為了簡單地戲弄紐森。

該廣告是否有效？還沒有支持任何共和黨總統候選人的舊金山律師和共和黨全國委員會成員迪希隆（Harmeet Dhillon）說，「對舊金山衰落的批評是完全準確的」。

對德桑提斯的廣告反饋還有一些風格上的批評，一些評論者建議他不要瞇著眼睛看鏡頭，認為他的聲音缺乏力度，還有人說，使用「riff raff」這樣的詞讓人聽起來像共和黨版的拜登。

舊金山市長布里德（London Breed）21日對該廣告沒有發表評論。