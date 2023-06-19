外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

屋崙華埠 藍天使巡邏隊隊長鄺偉18日表示，有德州過來的一對華人 夫婦，到加州看望兒子、兒媳和孫子。經過屋崙華埠，想著買點菜。停車幾分鐘，就被盜車賊敲破車窗，拿走行李。金銀首飾損失至少1萬元，讓人非常生氣。

警方已經接到報案，並在調查中。

鄺偉提供的監控視頻，完整顯示了盜賊如何下手偷走華人財物的過程。偷竊事件發生地點位於華埠12街夾Franklin街附近。15日下午12時48分48秒，一輛黑色小轎車經過，忽然停下倒車，並排停車到一輛停在路邊的白色卡車一旁。接著，右側乘客位置和左側駕駛車門打開，疑似小偷走出來，向白色車窗內張望。

接著，小偷連續跑了好幾趟，將白色車內的行李和財物搬空。中間，一位小偷甚至從打破車窗內鑽進去，只剩兩隻腳在外面晃悠。透過監控，還能看到賊車司機也下車幫忙，不斷傳遞被偷財物，放置在賊車內。光天化日之下，旁邊不時有行人和車輛經過。但是兩個小偷毫不畏懼，我行我素，淡定自若的實施偷竊。最終，在一分鐘內，小偷成功得手，駕駛黑車逃之夭夭。

鄺偉表示，事發後，有人在微信群內發被砸車輛的圖片，呼籲報警。一開始，有人報警，但警方表示要上網報案或自己去警局報案。他上街找到執勤的警察，到現場記錄。

賊人黑色車輛正在倒車，準備作案。（視頻截圖）

經了解得知，事主是一對從德州過來的華人夫妻，年紀在50多歲，說國語。他們本來打算去看望兒子、兒媳，以及出生五個月沒見面的孫子。經過屋崙華埠時，打算停車去買點菜，送給兒子。車主停車後，還回過頭查看，車門是否鎖好。沒想到，停車沒多久，就遭遇敲破車窗盜竊。車主損失慘重。車內有手鐲和金鏈子等貴重物品，本來打算送給兒子兒媳一個驚喜，沒想到，被賊人洗劫一空。損失超1萬多元。

鄺偉說，估計賊人一直在華埠轉悠，尋找下手機會。看到外州車牌，所以果斷倒車實施作案，手法非常嫻熟，配合無間，僅僅一分鐘就得手溜走。在報案後的40多分鐘中，藍天使義工一直在安慰事主，並幫忙清掃玻璃，考慮到修理車窗還有一段時間，所以先臨時用膠布粘住了部分玻璃，也希望警方早日抓到賊人，還受害者一個公道。