受糞便細菌汙染 加州10大最髒海灘5個在聖馬刁縣

加州海灘受糞便細菌汙染嚴重，最髒的五個都在灣區聖馬刁縣。（取自官網）

根據一個環保組織年度報告，加州 10個最髒的海灘中有五個在聖馬刁（San Mateo）縣，其中柏斯菲卡（Pacifica）的Linda Mar海灘排名第三。

根據非營利組織 「治癒海灣」（Heal the Bay）2022-23年的報告，雖然Linda Mar面對太平洋，但聖馬刁縣其他得分較低的海灘都位於封閉區域或海灣沿岸，水循環不良。該報告考察了從墨西哥 蒂華納（Tijuana）地區到華盛頓州的海灘的水質。

冬季的降雨使加州沿海各縣的水量比平時多了約50%，儘管那是汙染物進入水中最多的時候，但並不成為排名低的原因。相反，最差的海灘是根據乾燥月份（4月至10月）的水質來選擇的，那時遊客最多，水質測試次數也更多。

水質低等級意味著水裡有較高濃度的糞便指示性細菌，表示有潛在的病原體，可導致在如眼睛和耳朵等處的感染、以及胃腸道疾病，程度視細菌的水平和接觸方式而定。

從好的方面看，金門以北的海灘在夏季期間獲得了非常好的評價。而聖馬刁縣的一個海灘，即Bean Hollow州立海灘，根據對其水的全年測試，是加州最乾凈的兩個海灘之一。

聖馬刁縣的海灘在該報告中經常表現不佳。Linda Mar海灘被稱為衝浪學校的磁鐵，它被聖彼渚（San Pedro）溪的徑流所汙染。位於Pillar Point 港Capistrano路的海灘處於一個通往海洋的封閉港灣內，那裡的汙染物會堆積。

根據報告，另外三個位於舊金山 灣佛斯特（Foster）市的封閉通道旁的海灘，馬林（Marlin ）公園、厄肯佈萊克（Erckenbrack）公園和海鷗（Gull）公園，也沒有得到足夠的水循環。

雖然這五個海灘在報告中都獲得了 「海灘討厭鬼」（beach bummer）的稱號，意味著它們是該州（和蒂華納地區）最糟糕的10個海灘之一，但該名單上的其他海灘都在南加州或墨西哥。

聖馬刁縣在其海灘出現高汙染水平時均會張貼警告標誌，截至本周，Linda Mar、Pillar Point 港和馬林公園都在名單上。