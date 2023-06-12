小提琴大師林昭亮灣區「快閃」 深化金山、台北交流

小提琴家林昭亮（左四）再度到灣區演出。（舊金山台北姐妹市委員會提供）

「舊金山 台北姐妹市委員會」周末邀請著名小提琴大師林昭亮（Cho-Liang Jimmy Lin），舉辦林昭亮小提琴室內音樂會。委員會主席徐大麟表示，林昭亮是極有才華的小提琴家，2021年在新冠肺炎疫情時還曾將「台北大師新秀音樂節（Taipei Music Academy & Festival）」移師灣區 舉行。這次再度邀請林昭亮到訪「快閃」表演，希望以文化活動，深化兩地交流，並拓至所有姐妹市委員會、以「樂」會友，同時也藉機為大師新秀音樂節籌款。

約有150位社區領袖和愛樂支持友人應邀前往，林昭亮並邀洛杉磯愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic）首席加利福爾（Martin Chalifour），以及知名鋼琴家安格斯（Ayke Agus）等人同台表演。包括舊金山市長辦公室國際事務與貿易主任錢德勒（Mark Chandler）、駐舊金山台北經文處長賴銘琪、百人會成員伍宗德（Dennis Wu）、亞洲基金會前董事史洛森（Paul Slawson），以及多個社團領袖等人到場聆聽。徐大麟以及台北市文化局局長蔡詩萍則是以錄影方式，越洋表達對音樂會的祝賀。

徐大麟指出，他現在雖然人在台灣，但就像著名歌曲「我心留在舊金山」，畢竟音樂充滿力量，把人們聚集一起，促進融合。兩市友誼向來穩固，文化互動扮演很重要的角色，「林大師對音樂的堅持，以及對年輕音樂家培養的精神令人敬佩。」

他表示，音樂表演是促進世界相互了解的重要管道，特別是現今亞太地區地緣政治現況，姐妹市透過音樂與文化交流更顯重要，期望能促進彼此了解。因此也特別感謝市長布里德、錢德勒、台北市長蔣萬安、蔡詩萍等人的支持。

代表布里德出席的錢德勒表示，兩市的友誼起至1969年，堅實至今，他贊同徐大麟的理念，把兩市關係提升到多邊城市友誼，感謝觀眾在舊金山交通繁忙的周末，來到美麗專業的音樂廳欣賞藝術。

賴銘琪致詞時表示，當時他牽線林昭亮與姐妹市認識，那時林昭亮要到灣區辦音樂節，隨即透過他找到了徐大麟博士和委員會。音樂節在極短的時將就成功移到舊金山並成功舉行，更開心這次再度邀到林昭亮回到灣區演出。

林昭亮在約五年前創辦「台北大師新秀音樂節」，邀請國際級音樂大師，並在全球甄選優秀音樂學子匯聚台北，為期兩周，讓學生浸淫在大師的課中，並同台演出。音樂節已具規模與地位，不輸其他世界級的傳統音樂節。林昭亮說，灣區人文薈萃，難忘兩年前溫暖友誼，非常高興如今能再回來。

舊金山台北姐妹市委員會副主席胡立民代表歡迎大家，期許音樂跨過藩籬，牽起人與人情誼。三位音樂大師演奏曲目精采，演出了Dvorak、Ravel、Saint-Saens、Moszkowski等深度名曲。最後在在全場起立致意之下，音樂演出圓滿落幕，林昭亮並邀請大家今年8月初至台欣賞音樂節演出。

非營利的舊金山台北姐妹市委員會呼籲，歡迎民眾捐款支持林昭亮教育音樂新秀的用心，籌措獎學金。捐款可抵稅，Attn：Sherman Tang。地址：1724 23rd Avenue, San Francisco, CA 94122。稅務編號Tax ID（EIN）：52-1523730，支票 備註TMAF。