創業在美國／柏克萊SkyDeck新創加速器 赴台辦訓練營
全球前五名的柏克萊加大SkyDeck新創加速器首次前往台灣，將於台灣時間6月14日（周三）上午9時30分至下午12時在台北舉辦「國際創業家訓練營」，演講嘉賓包括SkyDeck總經理陳世樸（Sibyl Chen）、品牌和市場專家SkyDeck顧問伯克（Will Burke），以及業務策略專家SkyDeck顧問霍爾（Dan Hall）。
SkyDeck執行長溫內特（Caroline Winnett）表示，台灣的科技生態圈使其成為ICT製造中心已有數十年，同時也培養了下一代偉大的科技公司，「一些台灣新創公司已經透過SkyDeck，以及與經濟部、國科會與工研院的合作在矽谷參加了新創培訓計畫。我們的團隊期待著在台北見到更多新創公司，並向他們介紹參與SkyDeck所能帶來的好處。」
陳世樸指出，台灣新創走向國際市場很難繞開美國，但進入矽谷和美國科技生態系統並非易事，「你必須有人脈、了解文化、掌握行業話術，」她說，「最好的方法，是找到一個真正可以幫助您駕馭生態系統的加速器。」
作為柏克萊加大最大、最知名的新創加速器，SkyDeck結合了具實務經驗的國際業師指導和頂尖研究大學的廣泛資源，但錄取率通常只有1.5%。台灣政府與SkyDeck的全球創新合作夥伴項目（Global Innovation Partner Program）合作，讓愈來愈多台灣新創可以透過經濟部TREE計畫、國科會TTA計畫、工研院的推薦，成為SkyDeck的校友。迄今為止，SkyDeck成功輔導25家台灣新創，並協助超過4家台灣新創獲得矽谷投資。
陳世樸認為，台灣政府支持新創公司進入全球市場是非常明智的舉動，得以讓台灣科技生態系統在過去幾年快速發展。她相信，未來幾年，人們可以期待更多的台灣新創公司在全球範圍內開展業務，也希望在Skydeck看到更多台灣新創公司。
對於參加SkyDeck的好處，陳世樸介紹，參加SkyDeck的新創公司，可以接觸到SkyDeck的500名顧問，其中60%是天使投資人，70個產業合作夥伴以及超過51萬名柏克萊加大的校友網絡。此外，還有機會參加許多社交活動，來拓展人脈、接觸投資者。
陳世樸說，例如先鋒智能（AHEAD Medicine）執行長王毓棻 （Andrea Wang），在參加SkyDeck加速器計畫的過程中，加速器計畫為她介紹了40名投資人認識。每一個投資人她都見過面了，王毓棻認真敬業與成功的決心，讓陳世樸印象深刻。陳世樸表示，品質也是投資人看重的一部份，再結合真正有趣和創新的想法，將使台灣新創公司在全球市場上更加成功。
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