華埠將推夏季社區系列活動 盼帶動商業復甦

眾民選官員為華埠經濟復甦站台 夏季白蘭站將推系列文化活動。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）8日與市府律師邱信福（David Chiu ）、市議會主席佩斯金（ Aaron Peskin）等民選官員及華埠 社區代表一起，在中央地鐵 白蘭站宣布華埠即將舉辦一系列夏季社區活動，活動的宗旨在於吸引世界各地遊客和本地居民前來購物用餐。

布里德表示：「長期以來，華埠一直是深受世界各地居民和遊客喜愛的社區。通過在華埠社區內開展一系列文化活動，帶動華埠內的商業復甦，是我們期待和想要達成的效果。」市長感謝交通局、經濟和勞動力發展辦公室以及華埠社區內商戶代表、社區領袖的大力支持。

自即日起直到11月30日，華埠社區將會舉辦如激活夏日、共度中秋、中元節、華埠舞會等一系列街會和文化慶會，吸引遊客和當地居民前来，以引來更多的客流量並推動小企業經濟復甦。

這一系列社區活動由舊金山經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD)、舊金山市交通局 (SFMTA) 、社區青年中心 (CYC) 等機構共同合作主辦，華埠商人協會、商戶聯會、中華總會館等機構協辦，並獲得在眾多小商戶代表的支持和配合。未來每個周末，還會在中央地鐵白蘭站廣場舉辦不同類型的文化活動。

眾民選官員為華埠經濟復甦站台，夏季白蘭站將推系列文化活動。（記者李怡／攝影）

代表華埠及第三區的市議員暨市議長佩斯金表示，現在華埠的經濟和文化潛力，比以往任何時候都活躍，尤其是在市長、市議會和州府過去一年中給予經濟支持和地鐵白蘭站開通之後。他感謝交通局與社區青年中心等支持這個夏天在這裡推出一系列社區活動，希望大家多多光顧華埠，到此參加活動購物消費。

市長辦公室表示：「展示文化和藝術的慶祝活動，是恢復舊金山活力並推動經濟復甦的有效方法。 自疫情後經濟重新開放以來，市長布里德已投資390萬元，用於支持亞太裔社區的經濟復甦，如日本城、日落區、寶多拉區、灣景區、小西貢社區等。」

圖為華埠地鐵白蘭站交通大使。（記者李怡╱攝影）

此外市府律師邱信福 （David Chiu）任職州議員期間，為華埠社區爭取到了100萬元的州基金，用於支持社區商業復甦。邱信福表示，亞太裔（ AAPI ）社區的商埠可以為居民和遊客提供很多價值，很高興可以獲得資金支持，以幫助社區經濟復甦，讓更多人體驗到華埠的活力。

華埠社區的銷售稅收入疫後以來一直在穩步恢復。銷售稅是衡量經濟恢復的重要數據點，市府致力於繼續開展多元活動，以確保社區的全面蓬勃發展。

安老自助處、社區青年中心、中華總會館、華埠商戶聯會、華埠住客聯會、白蘭站交通大使、交通局、勞動力發展辦公室、多位市議員辦公室代表等出席了8日的活動。