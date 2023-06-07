屋崙警局、台山社安隊 華埠聯合巡邏

華裔女警官陳平（右一）、J. Courney（右二）警官以及E. Jordan警官（左二），阿拉米達縣警辦公室也派出代表Bruce Ruan（左一）和社安巡邏隊長馬作林（左三）。（記者張曼琳／攝影）

自5月開始，屋崙 警局與台山社安巡邏隊每月一次的聯合巡邏如期而至。6日早晨，雖然天公不作美，陰天外加綿綿小雨，但仍有20多名穿著橙色背心的社安巡邏隊義工，聚集在陳煥瑛公園與屋崙警局警員匯合，開始他們兩個小時的特別聯合巡邏。

當日，除台山社安巡邏隊成員外，屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮、副主席彭一玲也參加巡邏。屋崙警局派出三位警員，包括華裔女警官陳平（Binh Tran）、警官Joseph Courney以及E. Jordan，阿拉米達縣警辦公室派出代表Bruce Ruan出席，以示對巡邏隊的支持。

屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮表示，在警局和巡邏隊的努力下，目前華埠 治安已經有所好轉，希望可以有更多的灣區居民和消費者支持華埠商戶。

東灣台山同鄉會主席，台山社安巡邏隊組織者馬作林表示：「警民協手的力量，為提振華埠治安的基礎。」他強調，巡邏隊創立之初的宗旨就是警民合作，維護華埠，「這是我們的初心和宗旨」。他感謝警局和商戶對巡邏隊的支持，也希望今後維護華埠治安的力量可以越來越強大。

女警官陳平為越南 華僑，會講簡單廣東話，因此在巡邏期間廣受商戶的歡迎，她用廣東話向大家介紹自己：「我叫阿平，有事你們可以聯絡我們」。商戶們也都十分樂見會講中文的警官，熱情和他們握手，感謝警局為維護治安做出的工作。

陳平向本報表示，她的母親來自中國，父親來自越南，她從小在美國出生長大，平時只有媽媽在家會叫她「阿平」；媽媽也告訴她，她的名字有「平安」的寓意，她希望用這個名字拉近與商戶間的距離。

陳平在巡邏沿途中瞭解了多個商戶的需求，也聽聞兩起幾來發生的商戶被砸玻璃的案件。她呼籲無論事件大小，都可以撥打警局舉報熱線。如果見到巡邏警員或警車，也可以直接上前和他們聯絡，報告事件。

彭一玲向陳平詢問，如果遇到有精神健康問題的人士，手拿木棍或危險物品時，作為巡邏隊義工應該如何應對？陳平回應，建議義工盡量與其保持距離，記下其外貌特徵後向警方報告。

警官Joseph Courney表示，華埠是他在屋崙市最喜歡的地方之一，「華埠非常獨特，這是我們可以步行巡邏的少數幾個區域之一。」他表示，感受到華埠社區對警員的歡迎：「 很明顯，這裡的社區愛我們，他們希望我們在這裡，這也讓我們想來這裡。」