屋崙加油站槍響2死 警方籲民協尋

屋崙19歲的嫌犯格里芬因涉嫌槍擊兒童，一度被通緝。他最後自首。（警方供圖）

東屋崙 體育館附近的一家加油站 日前發生槍擊 ，導致一男一女死亡。屋崙今年凶殺案數字達到45起，與去年同期的47起基本持平。

根據屋崙警局的說法，4日早上5時30分接到報警電話，得知第66大道800街區的一個加油站發生槍擊事件，地點靠近屋崙體育館的北停車場。警方趕到後，發現一名遭受槍傷的男性受害者，消防人員宣布其當場死亡。警方獲悉，第二名女性槍擊受害者可能與該事件有關，被送到了一家當地醫院，在當天上午約10時不治身亡。

死亡的女子是一名25歲的士德頓（Stockton）居民，男性死者是一名23歲的紐華克（Newark）居民。在確認他們的身份和通知近親之前，其名字沒有公布。此外，至少有一座建築和數輛車子被子彈擊中，但沒有其他人員受傷的報告。

凶殺案調查人員正試圖確定這兩人是否認識，他們在屋崙做什麼，以及他們為什麼被槍殺，目前還沒有人被捕。這兩起殺人案是屋崙警方今年調查的第44和45起殺人案。

警方和屋崙犯罪制止者組織（Crime Stoppers of Oakland）提供高達2萬元的懸賞，以獎勵市民提供資訊，逮捕槍手。任何對上述槍擊事件的知情者，都可以聯繫屋崙警局凶殺科，電話是(510) 238-3821，或者舉報電話(510) 238-7950。市民也可聯繫犯罪制止者電話510-777-8572。

另外，發生在5月31日晚上9時的一起槍案，嫌犯格里芬（Lamarion Griffin）於4日自首。19歲的格里芬涉嫌31日槍擊一名4歲的女童，地點位於第68大道3400號街區，距離東屋崙的Eastmont Town Center和Liberation公園不遠。槍擊事件發生後，警員快速作出反應，找到受傷的兒童。孩子被送往一家醫院緊急救治，目前情況穩定。