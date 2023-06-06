垃圾、路面不平…報告：金山3/4人行道中度至嚴重缺陷

市府報告：舊金山四分之三街道存在中等以上程度問題。 (美聯社)

舊金山 以其可步行性而聞名，但最近的一份報告發現，從有裂縫到不平整的路面，該市四分之三的人行道有中度至嚴重的缺陷。

加州 主計長辦公室（Controller’s Office）的最新街道和人行道維護標準（Street and Sidewalk Maintenance Standards）報告顯示，亂扔垃圾和垃圾傾倒問題主要集中在舊金山市的商業區。這項選民授權的評估基於調查，提供了一幅全市街道和人行道狀況的快照。

調查員通過尋找人行道上的縫隙、不平整的路面和缺失的下水道通風口蓋，來對路面質量進行評估。數據顯示，在包括舊金山大學（University of San Francisco）校園在內的Lone Mountain社區，有嚴重缺陷的人行道的比例很高。在該社區被評估的所有24個路段中，有一半被認為有嚴重缺陷。

調查員還評估了城市街道和人行道上可見的垃圾數量，以衡量清潔程度。被亂扔的垃圾是該市商業走廊的一個大問題，超過60%的評估內容，是報告稱街道和人行道上的垃圾達到了中度至嚴重的程度。

報告將亂扔垃圾定義為到處可見的垃圾堆，在田德隆區（Tenderloin）的街道和米慎區（Mission）的人行道上更為常見。

居民正在這些街區自發處理這些問題。4月有超過100名志願者來到這裡，準備為第一個 「田德隆美化日」（Tenderloin Beautification Day）志願者清潔活動撿拾垃圾，並對街道和建築物進行高壓清洗。

在米慎區，城市的公共工程處（Public Works）正在與廢物管理公司Recology合作，並指導商戶如何處理紙板，以避免其堆積起來。

該研究還包括對城市街道上諸如碎玻璃和糞便等有害垃圾的統計。根據該報告，超過一半的城市街道和人行道報告發現玻璃碎片。碎玻璃和糞便的報告在該市的商業區也比住宅區更常見。

舊金山公共工程處發言人戈登（achel Gordon）說，關於舊金山街道和人行道狀況的年度報告，將有助於確定需要注意的問題：「這些發現是舊金山公共工程處用來評估我們街道狀況的一個工具，幫助我們真正了解是否需要為此轉移資源。