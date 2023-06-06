加州2021年仇恨犯罪增長32.6% 自911恐襲後最高

加州檢察長邦塔表示，2021年加州仇恨犯罪報告，比前一年增長了令人震驚的32.6%，（記者劉先進／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）日前與貝克斯菲（Bakersfield）市長凱倫·高（Karen Goh）等當地領導人一起參加有關反仇恨犯罪 的圓桌討論。邦塔表示，2021年加州仇恨犯罪報告，比前一年增長了令人震驚的32.6%，這是自2001年9月11日恐怖襲擊後，加州仇恨犯罪報告的最高數量。

邦塔說，雖然全州的仇恨犯罪統計數據中沒有記錄仇恨事件（即沒有上升到犯罪標準的行為），但仇恨事件同樣也是非常有害的，並會給所有社區留下持久的負面影響。

圓桌會討論側重於制定基於社區的解決方案，以保護居民和社區免受傷害。圓桌會還希望制定解決偏見和仇恨的戰略，提高公眾對現有資源的認識，並加強對加州仇恨犯罪和事件的反應。

邦塔說，加州沒有仇恨的容身之所，「現在我們比以往任何時候都必須團結起來反對仇恨和極端主義。加州各城市的社區參與和地方支持，有助於更好地瞭解對這個問題的認識，以確定最佳做法，消除仇恨和極端主義的驚人增長。」

凱倫·高說，對兄弟姊妹的仇恨，在貝克斯菲沒有一席之地，感謝邦塔將社區聚集在一起進行這一重要的討論。

邦塔發布了一系列報告、指南和資源，以幫助大眾和執法部門更好地了解、學習應對加州的仇恨犯罪。鑒於仇恨犯罪帶來的持續挑戰，他敦促全州領導人和大眾成員，審查和利用這些重要資源。其中包括總結適用的民事和刑事仇恨犯罪法律的執法公告，以及對檢察官的指導，以幫助加強起訴和執法，以及有20多種語言的小冊子和概況介紹，協助加州人識別和應對仇恨犯罪事件。

2021年，邦塔曾發布了一份關於大流行期間反亞裔 仇恨犯罪的特別報告，就反亞裔仇恨犯罪事件的增加提供了重要的背景和分析。

邦塔還啟動了種族正義局，支持加州司法廳更廣泛的任務，通過協助打擊仇恨和偏見的新的和持續的努力，促進所有加州人的民權。