部分矽谷城市租房 比舊金山更貴

舊金山租金曾是灣區最高，但現已被部分矽谷城市超過。（本報檔案照）

舊金山 房租奇高聞名遐邇，長年以來居灣區 各城市之冠。然而今年5月，根據租屋平台Zumper，南灣城市山景城、庫比蒂諾、聖他克拉拉的單臥房公寓中位價月租，分別各以3450元、3110元、3050元超過舊金山市。另外雙臥房公寓中位價月租，蒙洛公園市、山景城、以及庫比蒂諾市也分別以4550元、4460元、4020元超過舊金山的4000元中間月租。

Zumper主管克里斯托·陳(Crystal Chen)表示，山景城房租高過舊金山已持續一陣子。然而聖他克拉拉市與庫比蒂諾超過舊金山，還是第一次出現。這些城市，包括蒙洛公園市在內，均為矽谷高科技大廠，如蘋果、谷歌、英特爾、Meta的總部所在。

陳表示，一般租屋行情，舊金山分租於夏季與秋季房租會上揚一些。然而中半島與南灣的租屋行情更為熱絡。此外，她指出，聖他克拉拉縣一些城市目前正興建多批豪華公寓。

今年五月，舊金山雙臥房公寓出租行情與去年相去不遠，單臥房公寓則成長3.4%。灣區有些城市平均房租下跌。然而南灣幾個城市房租巨幅上漲，聖他克拉拉市至少上漲26%，山景城31.2%，庫比蒂諾甚至上漲達40.1%。陳說，舊金山目前房租行情顯示，存屋量與需求量相去不遠，未來情況也大約如此。

舊金山主計處報告顯示，舊金山從今年2月至4月，每個月平均發出八個營建許可，不過舊金山市府所發營建許可，並沒有包括附屬建物在內。舊金山疫情 之後，發出營建許可數量遠低於疫情前。