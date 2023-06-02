我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

促金山經濟復甦 市府勞動力發展辦公室換將

記者李怡／舊金山報導
布里德表示，未來兩年的工作重點就是還市民和遊客一個安全乾淨的舊金山，並不遺餘力的促市中心經濟復甦。（記者李怡╱攝影）
布里德表示，未來兩年的工作重點就是還市民和遊客一個安全乾淨的舊金山，並不遺餘力的促市中心經濟復甦。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）6月1日宣布，經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD)將由菲利普斯(Sarah Phillips)擔任下一屆執行主任。現任主任蘇菲斯（Kate Sofis）將轉任城市經濟發展的其他工作。

舊金山市府經濟和勞動力發展辦公室發揮多種功能，從向小企業發放贈款和貸款到解決就業。隨著舊金山兩年內出現7.8億元的赤字，該部門面臨的最大挑戰將是留住市中心的企業，填補因疫後辦公樓空置。經濟和勞動力發展辦公室負責通過吸引和留住企業、促進勞動力發展、最大限度地實現長期公共利益，以及創造國際商業機會，支持舊金山的經濟活力。

有經濟人士建議，將舊金山市中心空置的樓宇改為大學宿舍，以促進經濟復甦。（記者李怡...
有經濟人士建議，將舊金山市中心空置的樓宇改為大學宿舍，以促進經濟復甦。（記者李怡/攝影）

隨著舊金山從疫情的重創中恢復，勞動力發展辦公室主任這一職務尤為重要。蘇菲斯任職兩年期間，制定了舊金山市中心經濟復甦的規畫，推進市中心在未來的發展。布里德表示，在舊金山最具挑戰時期，蘇菲斯帶頭開展了振興市中心的工作，感謝她對這座城市的付出。在之後的工作中，她將繼續成為舊金山和經濟復甦的捍衛者。

即將在12日上任的菲利普斯此前曾擔任公職14年，是一名訓練有素的城市規畫師。她曾致力於在山景城、利佛摩、紅木城和參與多個北加城市建設。菲利普斯於2005年為舊金山市服務，最初是在規畫部門工作，之後調任OEWD曾擔任發展部副總監。

菲利普斯表示，很高興幫助市長實現經濟復甦的願景。雖然舊金山在疫情之遭受重創，但也提供了一個機會，可以有意識地和有遠見地重建當地經濟。

新任OEWD主人菲利普斯希望將舊金山市中心建設成為一個更適合工作、遊覽和生活的社...
新任OEWD主人菲利普斯希望將舊金山市中心建設成為一個更適合工作、遊覽和生活的社區。（記者李怡／攝影）

舊金山 疫情 貸款

上一則

2023舊金山功夫日 武術高手華埠過招

下一則

搬離矽谷

延伸閱讀

金山未來2年預算 首重公共安全 將募220警員 增545無家者住房

金山未來2年預算 首重公共安全 將募220警員 增545無家者住房
布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半

布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半
APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持

APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持
布里德提計畫 優先撥款公共安全事項

布里德提計畫 優先撥款公共安全事項
布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

熱門新聞

圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
Cherry Time（取自果園Instagram）

灣區櫻桃季姍姍來遲 五大採摘果園熱情推薦

2023-05-25 17:51
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行