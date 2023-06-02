促金山經濟復甦 市府勞動力發展辦公室換將

布里德表示，未來兩年的工作重點就是還市民和遊客一個安全乾淨的舊金山，並不遺餘力的促市中心經濟復甦。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）6月1日宣布，經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD)將由菲利普斯(Sarah Phillips)擔任下一屆執行主任。現任主任蘇菲斯（Kate Sofis）將轉任城市經濟發展的其他工作。

舊金山市府經濟和勞動力發展辦公室發揮多種功能，從向小企業發放贈款和貸款 到解決就業。隨著舊金山兩年內出現7.8億元的赤字，該部門面臨的最大挑戰將是留住市中心的企業，填補因疫後辦公樓空置。經濟和勞動力發展辦公室負責通過吸引和留住企業、促進勞動力發展、最大限度地實現長期公共利益，以及創造國際商業機會，支持舊金山的經濟活力。

有經濟人士建議，將舊金山市中心空置的樓宇改為大學宿舍，以促進經濟復甦。（記者李怡/攝影）

隨著舊金山從疫情 的重創中恢復，勞動力發展辦公室主任這一職務尤為重要。蘇菲斯任職兩年期間，制定了舊金山市中心經濟復甦的規畫，推進市中心在未來的發展。布里德表示，在舊金山最具挑戰時期，蘇菲斯帶頭開展了振興市中心的工作，感謝她對這座城市的付出。在之後的工作中，她將繼續成為舊金山和經濟復甦的捍衛者。

即將在12日上任的菲利普斯此前曾擔任公職14年，是一名訓練有素的城市規畫師。她曾致力於在山景城、利佛摩、紅木城和參與多個北加城市建設。菲利普斯於2005年為舊金山市服務，最初是在規畫部門工作，之後調任OEWD曾擔任發展部副總監。