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身分遭盜用… 金山華人被偷開網路帳戶 轉走6.5萬

記者劉先進／希爾斯堡市報導
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

家住中半島希爾斯堡市(Hillsborough)的華人吳犖佳（Roger Woo）6月1日表示，有人盜用他的社會安全號碼，開設網路帳戶，從他的帳戶轉走4萬元。在此過程中，銀行並未確認轉帳真實性。他一個多月內多次和富國銀行（Wells Fargo）交涉，一開始銀行認為是他自己設帳戶和密碼操作轉帳。直到5月30日，富國銀行才將4萬元支票郵寄過來。他也提醒華人朋友，最好是開設網路帳戶，避免別人盜用身分轉錢。

富國銀行媒體發言人對本報表示，經過徹底調查，已為客戶解決這個問題。銀行會竭盡所能打擊欺詐，保護客戶和支持欺詐受害者。

4月4日上午10時50分，吳犖佳到聖馬刁富國銀行查看帳戶，得知有兩筆轉帳，其中一筆4萬元從個人帳戶轉走。另一筆5萬元也從個人帳戶轉到了他的公司帳戶。很快，5萬元中的2萬5000元也正在從公司帳戶轉到陌生帳號。

吳犖佳說，當時非常震驚，因為從未開設網路帳戶，為何錢會無聲無息地轉出去？他趕緊讓銀行工作人員阻止。同時，將兩筆損失，一筆4萬元、一筆2萬5000元報告給富國銀行損失預防中心。接下來幾天，他每天都致電銀行。最終，2萬5000元的轉帳操作被成功攔截，資金也返回到公司帳戶。但對於已損失的4萬資金，銀行沒提供任何訊息。銀行也未說明，這筆錢是如何透過欺詐性電匯手段成功轉出。

吳犖佳說，在聯繫過程中，銀行工作人員曾表示，是他本人設置了電匯，使用用戶名和密碼，將錢轉出。但因使用習慣問題，他從未設置網路帳戶，沒有簽署任何在線網路帳戶協議，更沒有設置用戶名和密碼。他曾要求銀行提供由他簽署的文件副本，以供他審核，但銀行沒有回應。他本人查詢銀行的存款帳戶協議，發現第19頁「資金轉移安全程式」中寫道，「你同意我們將遵循選擇的商業上負責任的安全程式，來驗證我們收到的從您的帳戶（客戶帳戶）轉帳的指示的真實性。無論我們是親自、書面、電話、還是通過網路或移動設備收到指令。」

吳犖佳表示，在4月3日和4日兩天，富國銀行從未嘗試用手機或座機聯繫他和太太，以確認轉帳真實性。他認為，銀行沒有履行在自己的安全程式中所描述的職責。「如果他們這樣做了，轉帳整件事就會被阻止，沒有人會遭受任何損失。富國銀行存在內部安全問題，他們客戶的錢被擅自轉出，但他們拒絕承認，試圖掩蓋，並希望客戶承擔損失。我在富國銀行的存款損失了4萬元，沒有看到富國銀行的任何文件，甚至沒有與銀行簽署任何文件。銀行拒絕了我索取資訊的請求，只是發了一封沒有提供任何資訊的表格信，這進一步傷害了我。」

而且，吳犖佳說，事發23天後的4月26日，富國銀行還想他簽署一份不受損害和賠償協議，卻沒有任何恢復他損失資金的承諾。「我不允許他們讓我閉嘴，所以沒有簽協議。」

吳犖佳表示，銀行遲遲不賠償。在投資理財專家林修榮的建議下，他寫了一份投訴信給州總檢察長辦公室、聯邦調查局FBI、貨幣總稽核辦公室、聯邦存款保險公司和消費者金融保護局。也聯繫了本報。沒想到，在5月30日當天收到4萬元支票。「華人面對類似不公平待遇，千萬要強硬對待，不能隨便放棄。」

雖然要回了4萬元，但吳犖佳還是有損失。因寫出去的支票不能兌現，難以支付一些帳單，產生幾百元的滯納費，支票信用都被破壞。作為40多年老客戶，他非常失望，以後也不考慮和富國合作。他也提醒華人，即使沒有使用網路帳戶的習慣，也要提前開設，避免給不法分子可乘之機，盜用身分轉帳，後果不堪設想。

吳犖佳此前連續寫投訴信給州總檢察長辦公室、聯邦調查局FBI等部門。（受訪者供圖）
吳犖佳此前連續寫投訴信給州總檢察長辦公室、聯邦調查局FBI等部門。（受訪者供圖）

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