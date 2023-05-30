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選聯邦眾議員 西蒙面臨新人挑戰

編譯吳日君╱29日綜合報導
灣區欲接替芭芭拉李聯邦眾議員席位參選人紛紛提出政見，欲接替芭芭拉李成為東灣在眾議院代表的捷運第七區董事西蒙，面臨對手競爭。(圖取自西蒙臉書)
灣區欲接替芭芭拉李聯邦眾議員席位參選人紛紛提出政見，欲接替芭芭拉李成為東灣在眾議院代表的捷運第七區董事西蒙，面臨對手競爭。(圖取自西蒙臉書)

捷運第七區董事西蒙（Lateefah Simon）受到民主黨建制派人士與捐款人擁護，但是，欲接替芭芭拉李(Rep. Barbara Lee)成為東灣在聯邦眾議院代表，並不如一般人預期那樣容易。

在芭芭拉李宣布競選聯邦參議員之後，西蒙面臨其他多位參選新人的競爭。他們初出茅廬競選活動的早期示意表明，他們皆為對犯罪採取更強硬立場的改革進步民主黨人士。

其中一位角逐者桑切斯(Tim Sanchez)在東屋崙長大。他表示，希望在提倡家庭與小型企業，以及無家可歸者議題之間取得平衡。他認為，部分人辯稱可能侵犯那些住在營地者的公民權利。但是，對於那些無法帶孩子到不會踩到針頭或糞便公園的家長來說，公民權在哪裡？

雖然桑切斯與另一位新眾議院候選人Jennifer Tran從未擔任民選職務，但專注在推動持續改變的拉丁裔社區與亞太島民社區選民投票，並正在組建具有全國經驗的競選團隊。根據人口普查數據，第12國會選區包括柏克萊、屋崙與聖利安住(San Leandro)，白人佔33%、拉丁裔佔23%、亞裔佔21%、黑人佔15%。

53歲的桑切斯已獲得眾議院西語裔黨團政治部門支持。他在屋崙上城區擁有一家咖啡店多年，承諾不會害怕對犯罪採取更強硬立場。他在聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)2020年總統競選顧問暨全國拉丁裔投票專家羅查(Chuck Rocha)指導下，吸引拉丁裔與亞裔選民，期望成為首位自灣區當選國會議員的拉丁裔。

桑切斯支持全民醫療保險。父親是墨西哥裔美人、母親是波多黎各人。他19歲輟學、之後返校獲得柏克萊加大與哥倫比亞大學管理碩士。911恐攻後志願從軍，是海軍預備役中尉，目前任職波音公司。他和前妻在屋崙共同擁有Tertulia Coffee多年。他不贊成將流落街頭者定罪，但強調打擊犯罪，支持小型企業主。

東灣州大族裔研究教授Jennifer Tan是越戰難民女兒，也是屋崙越南商會主席，曾參與參議員沃倫(Elizabeth Warren)2020年總統競選活動，以及民主黨參議院競選委員會。她強調以人為中心，真正為受到公共安全影響的人、伸張正義。

西蒙已於2月成立競選總部，計畫於6月10日在屋崙市中心舉行正式競選啟動。桑切斯與Jennifer Tran面臨競選挑戰，因為西蒙過去25年在政界相當知名，她也獲得全國性民主黨婦女組織「Emily's List」，以及當地強大阿拉米達縣建築行業委員會支持。

屋崙 民主黨 眾議院

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