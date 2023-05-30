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金山華埠爆刺人 華男衝永興餅店捅4刀 店東勇救員工

記者劉先進╱舊金山報導
舊金山華埠的永興餅店內，發生一起疑似精神病患，持水果刀刺人事件。店東陳永興見義勇為，攔著行凶者不准離開，直到警方逮捕。店鋪已恢復正常營業。（記者劉先進╱攝影）
舊金山華埠的永興餅店內，發生一起疑似精神病患，持水果刀刺人事件。店東陳永興見義勇為，攔著行凶者不准離開，直到警方逮捕。店鋪已恢復正常營業。（記者劉先進╱攝影）

29日上午9時48分，舊金山華埠士德頓街（Stockton St）的永興餅店內突發水果刀刺人事件。包括店鋪東主陳永興（Henry Chen）在內的三個目擊者表示，一個疑似有精神問題的華人男子，忽然衝入店鋪內，拿水果刀猛刺一個女員工的背部和頸部四次，造成重傷、血流滿地。陳永興見義勇為，及時站出來阻止他，不准兇手離開，直到警方將其順利逮捕。在店鋪內消費的中華總會館商董李殿邦站出來提醒其他員工不要從廚房出來，有人在行凶，讓他們躲入店鋪內部。他並快速報警

警方趕到後，嫌犯被逮捕。受害者已送到醫院進行搶救，暫時沒有生命危險。 陳永興事後對本報表示，雖然對方拿著刀，但雙方有一定距離，他並不害怕。他還謙虛表示，自己這不算見義勇為，「職責所在，義不容辭」。

記者29日中午在現場看到，警方已撤走警戒線，附近人流秩序恢復正常；該餅店營業恢復正常，消費者在排隊購物，數名消費者也得知了傷人事件，紛紛對員工或店東表示關心。數名警員在現場剛剛處理完筆錄，並對本報表示，已逮捕嫌犯，但還不清楚行凶動機。

圖為拿刀刺人的行凶者。（受訪者供圖）
圖為拿刀刺人的行凶者。（受訪者供圖）

中華總會館商董李殿邦、人和總會館主席蔣澤綿剛好在現場喝咖啡，目擊事發經過。李殿邦表示，他當時拿著空杯子，準備走過去沖咖啡。忽然聽到女子大聲叫喊，轉頭過去，發現有男子手拿凶器，對著店鋪女員工狂捅。受害者當時不斷掙扎，跑出來，但太過疼痛，跌倒在地，懷疑當時刺中靜脈，血流滿地。

李殿邦對著廚房工作的員工喊「這人有刀，千萬不要出來」，緊急疏散其他員工，避免進一步的傷害。他並趕緊致電911報警。警方在在9時55分趕到。救護車也在三分鐘後趕到。

警方在現場調查。（受訪者供圖）
警方在現場調查。（受訪者供圖）

蔣澤綿表示，上午9時48分，這名華裔男子忽然衝進店鋪，繞到食品展示櫃後方、員工工作處。這名男子手持一把有手柄的水果刀，對著一名女性員工的左頸和背部，瘋狂捅了四刀。他表示，行凶者口中念念有詞。店鋪東主隨後攔住對方，他在門口也不走，沒有太多反抗。

警方在現場調查。（受訪者供圖）
警方在現場調查。（受訪者供圖）

永興餅店東主陳永興說，事後觀看錄像，發現襲擊事件不到一分鐘，事起倉促，非常突然。他說，並不認識行凶者，也不知對方是否認識被刺傷的員工。但行凶者行為詭異，懷疑有精神疾病。他當時馬上阻止該拿刀的襲擊男子，不准對方離開，「我大喊著，『不准走』；說實話，倒也不怕自己的安全問題。因為我和行凶者之間隔著大概八呎距離，他真要輕舉妄動，我也可以避開。如果近一點，當然可能有危險。這人可能有精神疾病，事後還把刀丟了」。

陳永興一直等到警察過來，將嫌犯逮捕。他還謙虛說自己的行為並非見義勇為，「這是我在華埠的責任，義不容辭」。事後他非常關心受傷員工的情況，詢問警員後得知，傷者送到醫院後，暫時沒有生命危險。希望她能早日康復。

舊金山華埠的永興餅店內，發生一起疑似精神病患，持水果刀刺人事件。店東陳永興見義勇...
舊金山華埠的永興餅店內，發生一起疑似精神病患，持水果刀刺人事件。店東陳永興見義勇為，攔著行凶者不准離開，直到警方逮捕。店鋪已恢復正常營業。（記者劉先進╱攝影）

華埠 咖啡 警察

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