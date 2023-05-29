我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

金山獲貸3.69億 改善水利基礎設施

記者李怡╱舊金山報導
政府官員、水利局代表簽署基礎設施金融 (WIFIA) 貸款儀式。（記者李怡╱攝影）
政府官員、水利局代表簽署基礎設施金融 (WIFIA) 貸款儀式。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德、舊金山公用事業委員會(SFPUC)和聯邦環境保護署(EPA)日前宣布，向舊金山水利局（SFPUC）提供3.69億元水利基礎設施金融(WIFIA)貸款，以改善升級全市水利基礎設施，包括改善在冬季暴風雨中遭受重大破壞的洪水易發地區，並為當地工人創造就業機會。

貸款協議簽署儀式在舊金山水利局北岸區的北角水利站簽署。市長布里德、聯邦環境保護署水務助理部長福克斯（Radhika Fox）、環保署西南太平洋部長古茲曼（Martha Guzman）、舊金山水利局總經理夏雷拉（Dennis Herrera）等人出席。

舊金山灣區多年來受到氣候變化帶來的多項挑戰，如連續多年缺水、冬季暴風雨天氣使多個地區遭受洪災。環境保護局的3.69億貸款將升級全市的水利基礎設施，以應對諸多氣候挑戰。

福克斯說：「水利基礎設施投資，是拜登總統投資美國計畫的核心。得益於水利基礎設施金融(WIFIA)貸款等計畫，以及根據兩黨基礎設施法支持的500億元計畫，環保署正在全國範圍內，向必要的水利基礎設施投資，以滿足當地需求，同時創造高薪就業機會」。

這項支持資金將用於改善舊金山市的防洪防災項目，升級排水管系統來減輕對洪水易發地區的影響，如市內Wawona、Folsom地區，以及Vicente街，都是在今年冬季風暴洪災破壞最嚴重的區域。

此外，舊金山水利局通過施工工程，將會在當地創造更多的就業機會，同時對老化的排廢水和雨水設施進行現代化改造，以增強抗震能力、適應氣候變化，並降低合流下水道發洪災的風險。

布里德表示，水利基礎設施金融貸款不僅僅是一項金融協議，也證明了舊金山市在積極應對未來的挑戰。這一金融協議支持市區的關鍵項目，在創造就業機會的同時，更使廣大居民受益。通過對供水、廢水和電力系統的持續投資，確保未來可持續發展的同時，讓舊金山在應對氣候變化方面處於領導地位。

投資款將資助全市十幾個廢水處理項目，包括第一批中的西區泵站、北岸泵站、Wawona地區雨水設施改善、新金銀島污水處理廠、Folsom地區雨水設施改善、優勝美地泵站。

環保署表示，未來可能會將貸款資金擴大到7.91億元，涉及改善舊金山全市多達15個水利項目。

第一批資金將用於改善室內五個水利站點。（記者李怡╱攝影）
第一批資金將用於改善室內五個水利站點。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山北岸區的水利泵站。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山北岸區的水利泵站。（記者李怡╱攝影）

舊金山 貸款 投資

上一則

金山高中生創意舞林大賽 嗨翻華埠

下一則

聖荷西首位華人市議員 朱感生回鍋參選

延伸閱讀

APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持

APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持
布里德提計畫 優先撥款公共安全事項

布里德提計畫 優先撥款公共安全事項
布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者
解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法
不明人士拋磚頭 舊金山市長布里德叫停治安論壇

不明人士拋磚頭 舊金山市長布里德叫停治安論壇

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？