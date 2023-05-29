金山獲貸3.69億 改善水利基礎設施

政府官員、水利局代表簽署基礎設施金融 (WIFIA) 貸款儀式。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德、舊金山公用事業委員會(SFPUC)和聯邦環境保護署(EPA)日前宣布，向舊金山水利局（SFPUC）提供3.69億元水利基礎設施金融(WIFIA)貸款 ，以改善升級全市水利基礎設施，包括改善在冬季暴風雨中遭受重大破壞的洪水易發地區，並為當地工人創造就業機會。

貸款協議簽署儀式在舊金山水利局北岸區的北角水利站簽署。市長布里德、聯邦環境保護署水務助理部長福克斯（Radhika Fox）、環保署西南太平洋部長古茲曼（Martha Guzman）、舊金山水利局總經理夏雷拉（Dennis Herrera）等人出席。

舊金山灣區多年來受到氣候變化帶來的多項挑戰，如連續多年缺水、冬季暴風雨天氣使多個地區遭受洪災。環境保護局的3.69億貸款將升級全市的水利基礎設施，以應對諸多氣候挑戰。

福克斯說：「水利基礎設施投資 ，是拜登總統投資美國計畫的核心。得益於水利基礎設施金融(WIFIA)貸款等計畫，以及根據兩黨基礎設施法支持的500億元計畫，環保署正在全國範圍內，向必要的水利基礎設施投資，以滿足當地需求，同時創造高薪就業機會」。

這項支持資金將用於改善舊金山市的防洪防災項目，升級排水管系統來減輕對洪水易發地區的影響，如市內Wawona、Folsom地區，以及Vicente街，都是在今年冬季風暴洪災破壞最嚴重的區域。

此外，舊金山水利局通過施工工程，將會在當地創造更多的就業機會，同時對老化的排廢水和雨水設施進行現代化改造，以增強抗震能力、適應氣候變化，並降低合流下水道發洪災的風險。

布里德表示，水利基礎設施金融貸款不僅僅是一項金融協議，也證明了舊金山市在積極應對未來的挑戰。這一金融協議支持市區的關鍵項目，在創造就業機會的同時，更使廣大居民受益。通過對供水、廢水和電力系統的持續投資，確保未來可持續發展的同時，讓舊金山在應對氣候變化方面處於領導地位。

投資款將資助全市十幾個廢水處理項目，包括第一批中的西區泵站、北岸泵站、Wawona地區雨水設施改善、新金銀島污水處理廠、Folsom地區雨水設施改善、優勝美地泵站。

環保署表示，未來可能會將貸款資金擴大到7.91億元，涉及改善舊金山全市多達15個水利項目。