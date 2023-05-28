長周末4車相撞 海灣大橋堵車2小時

國殤日長周末假期，車禍事故增多。海灣大橋西向路段下午12時30分發生涉及四輛車的車禍，至少3條車道因為處理車禍暫時封閉。（記者劉先進 ／攝影）

國殤日長周末假期，路上車輛增加，車禍 事故也多。加州 公路巡警（CHP）27日下午表示，海灣大橋西向路段下午12時30分發生涉及四輛車的車禍，至少三條車道因為處理車禍暫時封閉。有市民表示，大橋上一度堵車近2小時。

下午1時許，本報記者在海灣大橋上看到，車輛行駛緩慢，導航系統建議從金銀島方向出去，繞行一段上橋。記者繞行後發現，橋上右邊至少兩條車道關閉，沿路有不少救護車、警車。至少3輛車停在路邊，車上有明顯撞擊痕跡，有一輛車的車體被撞得變形。附近車輛紛紛變道，導致交通異常堵塞。

下午2時許，公路巡警表示，還不知道有多少人在下午12時30分後開始的這場車禍中受傷。海灣大橋西行線往金銀島方向至少有兩條車道仍然關閉。巡警在等待拖車到達現場，將受影響的車輛移走。可能有四輛車捲入了這次車禍。