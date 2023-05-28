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女子業餘高球世界第一 張斯洋轉職業賽

編譯廖宜怡／綜合報導
女子業餘高爾夫球世界排名第一的華裔選手張斯洋宣布轉戰職業賽。（美聯社）
女子業餘高爾夫球世界排名第一的華裔選手張斯洋宣布轉戰職業賽。（美聯社）

世界女子業餘高爾夫球選手排名第一的華裔高爾夫球員張斯洋（Rose Zhang）26日宣布，她將結束業餘生涯，轉戰職業球賽。

還是史丹福大學大二學生的張斯洋，以在20場比賽中獲勝12場的輝煌戰績，刷新了史丹福大學的紀錄，也打破由高球傳奇人物老虎伍茲（Tiger Woods）保持的11場紀錄。她在贏得奧古斯塔全國女子業餘高球賽（Augusta National Women's Amateur）冠軍後，再度贏得NCAA女子高爾夫錦標賽冠軍，讓她在連續141周的女子業餘高球賽中排名第一。

在加州爾灣（Irvine）長大的張斯洋26日在Instagram上宣布了轉戰職業球賽的決定。她說：「哇，它終於發生了。是這麼多人無盡的愛、支持和鼓勵，幫助我走到高爾夫職業生涯的起點。」

張斯洋已獲得其他四項職業大滿貫賽的特別豁免權，包括美國女子公開賽（U.S. Women's Open）和英國女子公開賽（Women's British Open）。她是繼韓裔高球選手魏聖美（Michelle Wie West）之後，第一位獲美國女子公開賽特別邀請，但沒有美國女子職業高爾夫協會（LPGA）身份的球員。

張斯洋說：「對這項運動來說，這是一個重要的時刻。我非常感謝美國高爾夫協會（USGA）讓我有機會參與。」

與美國高爾夫協會齊名的英國皇家古典高爾夫俱樂部（R&A）執行長史蘭柏斯（Martin Slumbers）說：「張斯洋是一位非常有天賦的高爾夫球選手，她的業餘成績已創造了歷史。我們給予美國業餘女子公開賽選手特別豁免權是非常罕見的，但我們相信，是張斯洋到目前為止的非凡表現，賦予了她參賽資格。」

張斯洋的首場職業高球賽將是下周由魏聖美在紐澤西州主辦的瑞穗美國公開賽（Mizuho Americas Open）。美國瑞穗證券公司（Mizuho Securities USA）總裁暨執行長里齊耶里（Jerry Rizzieri）說：「張斯洋是這項運動歷史上最偉大的業餘高球選手之一，我們歡迎她加入我們。」

高球 史丹福大學 韓裔

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