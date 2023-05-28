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Old Navy前總裁鄭嘉儀 金山市大畢典演講

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山市立大學在該校George M. Rush體育場舉行了畢業典禮，有超過1000名學生參與。（舊金山市立大學供圖）
舊金山市立大學在該校George M. Rush體育場舉行了畢業典禮，有超過1000名學生參與。（舊金山市立大學供圖）

舊金山市立大學（CCSF）25日在該校George M. Rush體育場舉行今年春季的畢業典禮，以及夏季入學學生的開學典禮，逾1000名學生參與。今年畢業典禮演講人為曾被「財富雜誌」評為美國商界最有權勢女性之一、美國著名服裝品牌Old Navy和Charlotte Russe前總裁鄭嘉儀（Jenny Ming）。

市大校董會主席王兆倫（Alan Wong）首先開場致辭，他向畢業生們致以問候和祝賀。學生代表Whitney Gregory則在發言中談了自己在市立大學讀書的經歷和心得。

作為舊金山市立大學校友，鄭嘉儀在演講中為畢業生提供了幾點建議，包括以培養數字素養為重點的適應性、促進多樣性和包容性、珍惜人際關係、以及保護心理健康和福祉。

鄭嘉儀說：「改變可能令人望而生畏，但也非常令人興奮。對新技術、想法和做事方式要持開放的態度，擁抱數字時代並利用創新的力量保持領先地位。」她說：「技術已成為幾乎每個行業和專業不可或缺的一部分。因此，應當優先擴展數字技能。」她認為，適應能力將是在這個不斷發展的世界中，取得成功的關鍵。

另外，鄭嘉儀也以自身移民經歷，強調促進多樣性和包容性的重要性。她說：「自從我9歲搬到舊金山以來，與眾不同是我一直在經歷的事情。我剛來的時候不會說英語，住在舊金山華埠，那時有些事情我很熟悉，但有些事情卻截然不同。」但也因此在其職業生涯中，她發現作為一名亞裔女性確實幫助她在人群中脫穎而出。作為美籍華人，她發現同時融入兩種文化，給了她帶來了對周圍事物獨特的視角。

她鼓勵學生：「你們也一樣。無論你們的差異是什麼，擁抱自身多樣性並充分利用它。欣賞協作的力量，以及來自不同團隊和觀點的力量。這樣做，可為一個更加公平的社會做出貢獻，為我們每天面臨的許多挑戰創造新的解決方案和想法。」

王兆倫代表市立大學向鄭嘉儀頒發了感謝狀。

王兆倫（右）代表市立大學向鄭嘉儀（左）頒發感謝狀。（舊金山市立大學供圖）
王兆倫（右）代表市立大學向鄭嘉儀（左）頒發感謝狀。（舊金山市立大學供圖）

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