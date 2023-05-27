史丹福附屬醫院PICU 查出數十違規行為 被禁收重症童

翰穆爾醫療中心的兒童加護病房被發現有數十項違規行為，被加州禁止治療重症兒童。（電視新聞截圖）

在加州 醫療監管機構發現約翰穆爾醫療中心（John Muir Medical Center）的兒童加護病房（pediatric intensive care unit，簡稱PICU）有數十項嚴重的違規問題後，已禁止這家醫院繼續治療加州重症兒童。

州醫療服務廳（Department of Health Care Services）日前公布了約翰穆爾醫療中心PICU的違規行為紀錄，讓人質疑這個部門的醫師和護士的資格與能力，以及他們為重症兒童提供的護理服務。

約翰穆爾醫療中心PICU是史丹福兒童醫療（Stanford Medicine Children's Health）的附屬機構，史丹福兒童醫療發言人表示，他們正與約翰穆爾醫療中心合作，配合加州醫療服務廳的調查。

加州醫療服務廳這項前所未有的舉措意味著，約翰穆爾醫療中心無法再透過加州的公共醫療計畫「兒童服務中心」（California Children’s Services，簡稱CCS）接收病患。

在舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）對約翰穆爾醫療中心PICU可能可避免的兒童死亡案例，以及加州醫療服務廳未能對加州20多個CCS認證病例提供監督做出一系列報導後，加州開始進行調查。

根據一份5月初提出的報告，調查人員告訴約翰穆爾醫療中心，在審閱過病人醫療紀錄後，他們發現存在「有必要立即關注的中度和高度嚴重的問題」。調查結果顯示，約翰穆爾醫療中心PICU提供的服務「超出了規定的業務範圍」。

約翰穆爾醫療中心發言人德魯（Ben Drew）否認加州醫療服務廳提到的問題與病患護理品質有關，並在一份聲明中稱，加州醫療服務廳發現的問題都是行政性的。

根據紀事報查閱的紀錄，加州於2月底展開對約翰穆爾醫療中心PICU的調查，訪問了30名員工，審查了98份醫紀錄。調查人員詳細說明了47項問題，並提出62項建議，包括多項涉及病人護理、員工資格和計畫監督的立即停止命令。

調查人員發現，約翰穆爾醫療中心PICU現行的病人護理政策和程序存在漏洞，包括沒有明確規定哪些病人可以接收、哪些病人必須轉移到專門的兒童醫院或學術中心，導致約翰穆爾醫療中心PICU有時會在其規定的能力和專長之外治療病人，部分醫師、護士和其他專家也沒有在CCS 計劃中要求的證明文件或經驗。

因此，加州醫療服務廳下令，約翰穆爾醫療中心必須立即解雇所有沒有經過必要認證的護士，每個月必須召開PICU特別會議討論小兒科重症監護的問題，同時指示灣區 衛生當局和周邊醫院，暫時不得再將CCS病患轉移到約翰穆爾醫療中心的PICU。