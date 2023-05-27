我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

史丹福附屬醫院PICU 查出數十違規行為 被禁收重症童

編譯廖宜怡／綜合報導
翰穆爾醫療中心的兒童加護病房被發現有數十項違規行為，被加州禁止治療重症兒童。（電視新聞截圖）
翰穆爾醫療中心的兒童加護病房被發現有數十項違規行為，被加州禁止治療重症兒童。（電視新聞截圖）

加州醫療監管機構發現約翰穆爾醫療中心（John Muir Medical Center）的兒童加護病房（pediatric intensive care unit，簡稱PICU）有數十項嚴重的違規問題後，已禁止這家醫院繼續治療加州重症兒童。

州醫療服務廳（Department of Health Care Services）日前公布了約翰穆爾醫療中心PICU的違規行為紀錄，讓人質疑這個部門的醫師和護士的資格與能力，以及他們為重症兒童提供的護理服務。

約翰穆爾醫療中心PICU是史丹福兒童醫療（Stanford Medicine Children's Health）的附屬機構，史丹福兒童醫療發言人表示，他們正與約翰穆爾醫療中心合作，配合加州醫療服務廳的調查。

加州醫療服務廳這項前所未有的舉措意味著，約翰穆爾醫療中心無法再透過加州的公共醫療計畫「兒童服務中心」（California Children’s Services，簡稱CCS）接收病患。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對約翰穆爾醫療中心PICU可能可避免的兒童死亡案例，以及加州醫療服務廳未能對加州20多個CCS認證病例提供監督做出一系列報導後，加州開始進行調查。

根據一份5月初提出的報告，調查人員告訴約翰穆爾醫療中心，在審閱過病人醫療紀錄後，他們發現存在「有必要立即關注的中度和高度嚴重的問題」。調查結果顯示，約翰穆爾醫療中心PICU提供的服務「超出了規定的業務範圍」。

約翰穆爾醫療中心發言人德魯（Ben Drew）否認加州醫療服務廳提到的問題與病患護理品質有關，並在一份聲明中稱，加州醫療服務廳發現的問題都是行政性的。

根據紀事報查閱的紀錄，加州於2月底展開對約翰穆爾醫療中心PICU的調查，訪問了30名員工，審查了98份醫紀錄。調查人員詳細說明了47項問題，並提出62項建議，包括多項涉及病人護理、員工資格和計畫監督的立即停止命令。

調查人員發現，約翰穆爾醫療中心PICU現行的病人護理政策和程序存在漏洞，包括沒有明確規定哪些病人可以接收、哪些病人必須轉移到專門的兒童醫院或學術中心，導致約翰穆爾醫療中心PICU有時會在其規定的能力和專長之外治療病人，部分醫師、護士和其他專家也沒有在CCS 計劃中要求的證明文件或經驗。

因此，加州醫療服務廳下令，約翰穆爾醫療中心必須立即解雇所有沒有經過必要認證的護士，每個月必須召開PICU特別會議討論小兒科重症監護的問題，同時指示灣區衛生當局和周邊醫院，暫時不得再將CCS病患轉移到約翰穆爾醫療中心的PICU。

加州 灣區 舊金山

上一則

慶亞裔月 薩拉度加圖書館 古箏家王虹將演出

下一則

聖市動物收容所爆滿 籲民眾收養 臨6月幼貓旺季 空間更緊

延伸閱讀

倡導孩子們應得的公立教育-加州社區學校

倡導孩子們應得的公立教育-加州社區學校
遺憾：亞太民選官員 占全州總民選職務比例不到3%

遺憾：亞太民選官員 占全州總民選職務比例不到3%
加州大系統赤字15億元 學費恐漲

加州大系統赤字15億元 學費恐漲
庭院景觀節水 種植省水植物

庭院景觀節水 種植省水植物
加州親民房價 南加六城入榜

加州親民房價 南加六城入榜

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
馬斯克透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山。(美聯社)

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

2023-05-25 01:26

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂