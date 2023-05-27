華埠地鐵白蘭站 6月辦中醫義診、中醫藥講座

舊金山經濟及勞動力發展辦公室項目經理方瀅、社區青年中心執行總監溫靜婷、舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙以及美國中藥聯商會會長劉源凱（右至左）。（記者張曼琳/攝影）

多個舊金山 中醫和社區組織以「醫藥、振興華埠 經濟，由我做起！」為主題，將在6月4日、7月16日以及8月20日於華埠白蘭站二樓空中花園，舉行首次中醫義診和中醫藥講座活動。

26日中午相關機構代表舉行記者會，宣傳這一連三場的中醫義診活動。活動主辦方包括舊金山經濟及勞動力發展辦公室（Office of Economic & Workforce Development）、社區青年中心（CYC）、舊金山華埠商戶聯會、美國中藥聯商會以及美國中藥研究院等。協辦團體包括美國中藥聯商會醫師部、美國中醫跌打傷科協會、加州 針灸疑難病症醫學會、黑龍江中醫藥大學美國分校。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室項目經理方瀅表示，希望借助本次的義診活動為華埠宣傳，「用獨具中華文化特色的中醫傳統，讓更多的人了解華埠。」

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙認為，本次活動將「很有意思」，可以帶動不同的人來華埠，在參加義診活動的同時，順便光顧華埠商業。他指出。本次為華埠白蘭站啟用後，首場利用車站2樓空中花園作為場地的大型活動。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙，認為本次活動可帶動不同的人來華埠，在參加義診活動的同時，順便光顧華埠商業。（記者張曼琳/攝影）

美國中藥聯商會會長劉源凱指出，義診將有10位醫師參與，只提供預防、觀察以及問診，像是針灸等相關的治療還需要後續到醫生的診所，他認為，除了身體感到不舒服外，任何人都可抱著調理身體和保健身體的想法參與。

社區青年中心執行總監溫靜婷（Sarah Wan）表示，將會出動許多義工參與活動，並提供戶外棚子，用三面封住。以保證問診患者的隱私。

各相關機構代表出席記者會。（記者張曼琳/攝影）

活動詳細時間為6月4日中午12時至下午3時、7月16日中午12時至下午3時、8月20日中午12時至下午3時。現場還會免費贈送「愛心中藥香囊」、五時感冒茶、「愛心中藥湯劑」以及10元折扣券，發放時間為義診當日上午11時30分。另外，6月4日上午11時也將是本次義診活動的盛大開幕式。