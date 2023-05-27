布里德提計畫 優先撥款公共安全事項

舊金山市長布里德提出預算，優先考慮警察人員配置和公共安全。（美聯社）

舊金山 市長布里德（London N. Breed）26日於記者會上宣布，作為預算 的一部分，她計畫對關鍵的公共安全優先事項進行撥款，內容包括實現長期的警察 招聘目標，使舊金山市警察局恢復到滿員狀態；擴大平民化和警務替代方案，包括保持全市範圍內的城市大使計畫覆蓋面；支持地區檢察長辦公室的工作。

布里德的擬議預算，將推進這些關鍵的撥款項目，警察局和地區檢察長辦公室在內的所有部門最終預算數字將在6月1日前提交給市議會審查。

布里德也提出了以下警察人員配置工作以實現長期招聘目標。長期招聘目標內容如下：

一、籌措資金：未來兩年將雇用220名新警官，初步目標是到2024年至少達到1800名宣誓就職的警官。

二、招聘和留住人才： 為最近批准的合約提供資金，使舊金山市成為灣區大城市（人口10萬或以上）警官起薪最高的城市，並提供重要的留用獎勵，以防止有經驗的警官外流。

三、動態警校模式：警校轉為一個動態的模式，以便於讓警察學校能夠一邊開始上課、一邊繼續接受新生。

布里德的提案還包括為舊金山警局提供資金，以展開各種外展戰略，改善申請程序，並繼續增加專門用於招聘的資源。市長辦公室指出，接下來的一年內，市長辦公室將召集一個由警局、人力資源部和主計長辦公室的代表組成的警察人員配置責任制工作組。

另外，也將提供文職化和替代性警務工作。內容包括在將非執法工作從警察手中移交出去，以便使他們專注於犯罪，以及只有警察能夠獨特處理的緊急服務需求。而布里德也提出了一些提案，來發展這些創新模式，內容如下：

一、擴大平民化：增加文職警察服務助理，騰出警力來解決緊急的公共安全需求。

二、建立9-1-1電話分流工作：保持對應急管理部（DEM）的資助，協調舊金山廣泛的街道反應小組，在全市範圍內做到24/7幫助那些紮營在外的無家可歸者和有需求人士。

三、繼續城市大使計畫： 大使計畫為整個城市提供了一個關鍵的安全措施，布里德的預算將繼續鞏固這些計畫。

為落實責任制，布里德同時也提議將加強措施，將替地區檢察長辦公室最近擴大的專門針對毒品販運、交易活動的檢察官，提供更多資金。