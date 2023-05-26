「鏈接中國橋梁」論壇 疫後美中動盪 牽動灣區商業

四位會議主講人。（記者李怡／攝影）

舊金山 商業時報（SF Business Times）日前在舊金山舉辦以「鏈接中國橋梁」為主題的商業論壇，從外部環境、往來、戰略投資 趨勢等角度探討了世界兩大經濟體美中關係正在發生的轉變。

會議由美國Nixon Peabody LLP律師樓全球戰略總監考夫曼（David Kaufman）主持。律師樓中國和亞太業務主席及管理合夥人鄭國維（David K. Cheng）、Global:SF總監趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）、舊金山大學商學院駐校企業家季愷文（Ker Gibbs）、Aprio會計師事務所中國業務負責人陸文英（Wendy Lu）等四位與中國有著切實業務往來的商業代表擔任主講人。來自舊金山灣區 經濟、地產、法律及科技界等近百位人士出席會議。

會上演講者就世界兩大經濟體之間的關係正在發生著怎樣的變化做了相關討論。主持人考夫曼表示：「長期以來，舊金山灣區一直是連接中國和美國的橋梁，三年疫情兩國的商業往來經歷了大震盪。現在，中國正在重新開放，美國本土的商企正在努力嘗試重新連接美國和中國之間的長期商業、文化和教育往來。」考夫曼希望，這次論壇可以幫助灣區本土企業家，清晰地了解美中商業往來中的機遇和挑戰，並了解兩大超大經濟體之間的關係動蕩會給灣區帶來哪些影響。

趙翠薇表示：「雖然疫情看似讓中美兩國的業務往來停滯，但是資金的往來互動和投資一直存在。我觀察到，在疫情之後，人們想移居美國獲得綠卡的興趣攀升。移居後會伴隨著子女要到當地上學、購房和進行本地投資等一系列的商業行為，如地產、科技領域和生物醫藥方面的投資，也會增加。」

季愷文就在中國的美企目前的現狀做了概括性分析介紹。「在中國本土的美國企業，面對的最大挑戰是當地監管政策的不確定性。包括清零政策和首次公開募股（IPO）突然被取消等政策，會讓外國的企業和投資人感到緊張。雖然不會影響大到讓美國公司放棄在中國的市場，但是會影響到產品的供應鏈布局。季愷文表示，已經有部分國際企業將供應鏈業務從中國轉移到了印度，以供應全球市場，這是一個重大的變化。

鄭國維律師上周剛從香港回來，帶來了對於香港大灣區的觀察：「香港政府在推動旅遊恢復方面做出了很多有效努力，特別是為各個景點送免費門票。但是周末和晚上，街道上沒有像之前人潮湧動的景象，晚上7時過後街上的人就不多了，這對餐飲業是個巨大的傷害。」鄭國維分析認為，從商業的角度觀察，公司如果上市，大多可能更傾向於選擇美國納斯達克，而不會是香港，希望明年的情況會有所好轉。

陸文英就稅務規畫給出建議，因為國際形勢的改變，企業在構建全球業務的早期階段，稅收規畫非常重要的。「當收益從美國匯到中國時，默認情況下會有30%的預扣稅，香港方面也已上漲。所以建議企業在稅收籌畫方面早做準備。」