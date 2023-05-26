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美學者看台海 近期開戰機率低

記者李榮／灣區報導
幾位學者認為，中國對於台灣問題有紅線，但近期發生真正危機的機率很低。（記者李榮／翻攝）
幾位學者認為，中國對於台灣問題有紅線，但近期發生真正危機的機率很低。（記者李榮／翻攝）

包括史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）在內的多位美國台灣問題專家，25日在華府參與智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）論壇，探討兩岸及美台關係，以及即將到來的2024年1月台灣總統和立法委員選舉。對於台海是否會在近期內發生戰爭的問題，幾位專家皆認為機率很低。

主辦單位表示，在蔡英文總統執政八年後，台灣將於2024年1月選出新總統，新領導人將面臨台灣內政、兩岸關係以及台美關係等路線上的重大選擇，影響台灣未來的發展。當日布魯金斯學會東亞政策研究中心舉辦的論壇，講者包括布希（Richard C. Bush）、葛來儀（Bonnie Glaser）、禮格（Shelley Rigger）、祁凱立等知名學者，論壇由哈斯（Ryan Hass）主持。

台海是否即將發生戰爭，是近來許多人討論的議題。對此，葛來儀表示，很多變數都可能最終導致「危機」，「我們應該要知道中國確實有紅線。」她舉例，如果台灣正式宣布獨立，或者美國重新恢復已廢除的中美共同防禦條約，又或者美國公開承認台灣是獨立的國家等，都可能引發危機。因為，無論中國國家主席習近平解放軍是否準備好了，習近平都將面臨強大的必須武統壓力，要解決台灣問題。

然而，葛來儀也認為，習近平還沒有真正決定要武統，且所謂的紅線也不是硬紅線「hard redline」。總而言之，葛來儀認為，台海離「危機」、也就是戰爭還有一段距離。

布希則表示，解放軍對台灣確實有很多動作，但他判斷，這些動作主要的用意其實是展示武力、秀肌肉，而不是準備使用武力的徵兆。布希說，解放軍的這些舉動，其實是北京精密設計出來的整體對台策略的其中一環，另外還有經濟政策等方面的手段，從各方面來施壓。

禮格也同意其他學者的看法。她半開玩笑表示，自己的女兒即將到台灣教一個月的中文，另外她有兩位學生將於未來一年內與台灣的大學緊密合作。因此，這應該也代表自己很有信心，未來12個月是安全的。

祁凱立表示，有些人認為習近平或許已經從阻止台獨，到了要加強統一的階段。但他不認為習近平已經明確轉向。祁凱立說，所謂的「維持現狀」，到目前為止對於習近平與中國共產黨來說，都還不會是個威脅。

習近平 解放軍 北京

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