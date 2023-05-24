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解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

記者張曼琳／舊金山報導
市長布里德（後排右）和議長佩斯金（左）回到市議會大廳。（記者張曼琳／截屏）
市長布里德（後排右）和議長佩斯金（左）回到市議會大廳。（記者張曼琳／截屏）

舊金山市長布里德（London Breed）與多位市議員23日在聯合國廣場(UN Plaza)舉辦毒品危機公共論壇，但因公眾的強烈情緒和吶喊聲，不得不中途叫停。布里德決定將後續環節轉移至市議會大廳，並呼籲政客團結一致，解決城市面對的毒品危機。

當天下午，布里德在聯合國廣場對解決毒品危機發表了態度強硬的聲明，稱舊金山市將對街頭犯罪活動追責，其中將包括無家者和因藥物成癮需要接受服務的人。當她正準備回答市議長佩斯金（Aaron Peskin）的提問時，在場公眾的吶喊讓她決定叫停。

在回到市議會大廳後，布里德表示，要尊重在前線工作的市府雇員，並批評相關主管對應對危機的市府部門進行「微觀管理（Micromanaging)」。她表示，個人政見與議長佩斯金並不完全一致，但是最終雙方均需要更多的合作，消除政治分歧，為舊金山居民的福祉而工作。

布里德和佩斯金都表示，目前該市日益嚴峻的毒品危機是一場「人道主義危機」，呼籲州和聯邦提供協助。佩斯金同時要求市長與地方、州和聯邦執法機構和社會服務機構建立緊急行動中心，並「在未來90天內結束聯合國及其周圍露天場所的所有毒品交易活動。」佩斯金指出，解決毒品問題不在於資源，而在於協調。

布里德表示，她本人就成長於舊金山的毒品、犯罪和貧困的危機環境中，姊姊死於使用過量毒品，因此對她而言，這些並不是新問題。她還說，儘管將資源越來越多地投入住房、醫療和社會服務，但毒品問題並未解決。「我們必須做出能夠讓人們獲得所需幫助和支持的決定，」她說，「是時候做出改變了」。

布里德透露，她正在提議修改州法，也將本著合作精神制定計畫，試圖結束毒品危機：「我想向市議會提出以下要求：通過我的公共安全預算，並無需進行任何其他傳統經費削減；支持計畫和立法，包括推動修改州法律和實施計畫，讓人們遠離街頭；支持拘捕那些陷入毒癮的人，特別是當他們進入戒毒法庭時，他們非常需要支持。」

另外，布里德還強調了舊金山市在加強毒品執法和對社會服務的投資。由該市警局因人手短缺，仍在努力招募和留住警官。因此全市要有足夠的警察覆蓋率，還需要數年時間和更多資金，此外還需要花費2500萬元用於警察加班費用。

市長布里德在UN Plaza對解決毒品危機發布態度強硬的聲明。（記者張曼琳／截屏...
市長布里德在UN Plaza對解決毒品危機發布態度強硬的聲明。（記者張曼琳／截屏）
佩斯金（前左）要求布里德（前右），與地方、州和聯邦執法機構和社會服務機構建立一緊...
佩斯金（前左）要求布里德（前右），與地方、州和聯邦執法機構和社會服務機構建立一緊急行動中心。（記者張曼琳／截屏）

毒品 舊金山 聯合國

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