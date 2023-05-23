副總統賀錦麗到矽谷 訪應用材料公司

副總統賀錦麗22日造訪矽谷晶片製造商應用材料公司（Applied Materials）。（電視新聞截圖）

副總統賀錦麗 22日拜訪矽谷半導體製造商應用材料公司（Applied Materials），強調白宮支持其剛宣布的一項40億元計畫。應用材料公司這項將於桑尼維爾（Sunnyvale）進行的計畫，目的在重建發展速度變慢的美國半導體行業，並減少美國對外國製造晶片 的依賴。

賀錦麗當天在應用材料公司的桑尼維爾園區，對數百名科技從業人員和領導人表示，由2022年聯邦頒布的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act）提出的奬勵措施，可以讓應用材料公司加快先進電腦晶片的開發。不過，賀錦麗沒有詳細說明聯邦會給予應用材料公司哪些奬勵。

賀錦麗說：「今日不可或缺的半導體，未來將變得更重要。」

白宮經常派出灣區土生土長的賀錦麗，來宣傳與美國科技相關的發展。賀錦麗本月初會見了科技業執行長，提出生成式人工智慧（generative AI）風險的警告。為了宣傳美國太空 工業，她去年8月參觀了位於屋崙的夏柏太空與科學中心（Chabot Space and Science Center），並於12月召集了拜登政府第一次國家太空委員會（National Space Council）會議。

「晶片與科學法」提供10年發展經費2800億元，其中2000億元將用於科技的商業化和研發、500億元用於半導體製造、研發和勞動力發展、240億元為給晶片製造商的稅金優惠。

因為研發出矽晶片而得名的矽谷，如今晶片主要在海外製造。賀錦麗此次造訪，反映出白宮企圖透過扭轉美國晶片製造減少的趨勢，來加強國家安全、經濟和科技產業。

根據管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）去年10月公布的一份報告，曾是主要晶片製造者的美國，在90年代的產量占全球37%，現在只占12%。麥肯錫預測，半導體市場規模到2030年將達1兆元。新冠疫情造成的供應鏈混亂，尤其是汽車晶片供應鏈，凸顯了美國嚴重依賴海外製造半導體的危險。

儘管美國大部分晶片都已移往海外製造，但應用材料公司、佛利蒙的林氏研究公司（Lam Research）和密爾比達的KLA Corporation，仍是世界頂級晶片設備生產商。晶片設計公司Nvidia、蘋果和Google，也仍讓矽谷始終處於晶片開發的領導地位。