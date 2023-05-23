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OpenAI總裁：金山仍是創辦人工智慧公司最佳地點

編譯吳日君／22日綜合報導
OpenAI總裁柏克曼認為，舊金山是迄今創辦人工智慧公司的最佳地點。(Getty Images)
OpenAI總裁柏克曼認為，舊金山是迄今創辦人工智慧公司的最佳地點。(Getty Images)

人工智慧可望顛覆社會與科技，轉換藝術、音樂與創意領域，並可能取代或消除對數百萬人類工作者的需求。OpenAI總裁柏克曼(Greg Brockman)日前在舊金山舉辦AI大會表示，舊金山迄今仍是創辦人工智慧公司的最佳地點。

OpenAI位在舊金山，研發無所不在的ChatGPT聊天機器人。柏克曼認為，儘管舊金山不是因為政策等因素而取得成功，還面臨無家可歸與商業振興等問題，但仍有可能真正成為人工智慧技術發展的最好地方，城市發展可以更好十倍或100倍。

除了OpenAI，舊金山還有價值73億元的人工智慧公司「Scale AI」，但公司於今年稍早裁員20%。此外還有Anthropic與Dialpad等初創公司、分別籌集了數億元資金。

舊金山市長布里德在會議讚許人工智慧產業，以及舊金山市面對逆境的韌性，表示舊金山是「世界人工智慧之城」(the AI capital of the world)，將如鳳凰一般崛起，並將其比做成淘金熱。她說，舊金山擁有最傑出與最具創新精神的投資人，聚集創新人才與創意。現在是重新構想舊金山市中心、促進更多創新與多元化的時刻。

共同組織會議的創投家康威(Ron Conway)也看好舊金山是世界科技之都。他指出，灣區與舊金山對科技發展只會變得更加重要，人工智慧將創造比過去更多就業機會。

不過，部分經濟學家並不確定舊金山是否會因人工智慧而出現就業熱潮。根據「ZipRecruiter」報告，舊金山人工智慧工作比例在2020-2022年有所下降。

康為認為，這個城市曾經經歷多個危機，包括2000年的網路泡沫與2008年的經濟衰退，並已經恢復。舊金山必須做更多改變，把芬太尼從街上消失、需要清理街道、在無家可歸問題取得更多進展。他有信心員工會回到辦公室，遠距工作嚴重傷害舊金山辦公大樓市場，有近三分之一辦公空間可供出租或轉租，更多空間租約即將到期。

人工智慧面臨許多不確定性，包括缺乏政府明確法規等潛在問題，以及道德、隱私與安全等。本月稍早，副總統賀錦麗會見人工智慧高階領袖表示，人工智慧技術可能產生巨大影響力，對安全威脅、侵犯公民權利與隱私，侵蝕大眾對民主信任與信心。OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)上周在國會聽證時表示，支持政府監管。

舊金山 人工智慧 AI

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