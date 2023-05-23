超級盃重回加州 NFL官方宣布：2026年在李維球場開打

美式足球聯盟NFL 22日宣布，由49人隊主場李維球場舉辦第60屆超級盃。（Getty Images）

美式足球聯盟NFL 於22日宣布，由49人隊主場李維球場（Levi’s Stadium）舉辦2026年2月8日的第60屆超級盃 （Super Bowl）。這是李維球場自2016年舉辦第50屆超級盃以來，第二次舉辦超級盃。

灣區 一共拿過三次超級盃的主辦權，第一次是1985年在史丹福大學體育場舉行，地主隊49人隊也不負眾望奪得四年內的第二次總冠軍。

NFL總裁古德爾（Roger Goodell）表示，灣區在2016年是一位「很棒的東道主」，很高興能再次在灣區舉辦超級盃。他發出聲明說：「我們期待與49人隊和灣區主辦委員會合作，在2026年舉辦一場具有影響力的第60屆超級盃，讓灣區盡其所能展現其優點。」

儘管聲明沒有提到超級盃周（Super Bowl week）一系列活動會在什麼地點舉行，49人隊總裁圭多（Al Guido）透露，大部分應該會在舊金山。

圭多說：「我們舉辦第50屆超盃時還沒有大通中心（Chase Center），因此，這次有許多活動可能轉移到濱海地區舉行。我們還有幾年的時間可以做準備，一些基礎設施將有所改變。」

圭多對勇士隊和巨人隊的高層表示感謝，因為這些球隊的濱海球場可供超級盃舉辦活動，包括球迷慶祝活動、NFL頒獎禮（NFL Honors）、開幕之夜媒體慶祝活動等，開幕之夜活動2016年是在聖荷西SAP中心舉行。

除了第60屆超級盃，李維球場也將在同一年夏天舉辦世界男子足球世界盃（World Cup）。圭多說：「能在同一年同時舉辦超級盃和世界盃的只有我們。」

超級盃主辦委員會表示，根據調查公司Sportsimpacts的研究，第50屆超級盃為灣區帶來超過2億4000萬元的「淨正面影響」（net positive impact），以舊金山的收益最大，占57%，聖荷西占12.3%，聖他克拉拉市占7.2%。委員會估計，當年有110萬名球迷參加了在舊金山舉行的活動。