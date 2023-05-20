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史大研討會 聚焦亞裔美國人

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
山本賴安不會說日語，卻在剛入行時被上級建議「去掉口音」。（記者葛歆睿 / 翻攝）
山本賴安不會說日語，卻在剛入行時被上級建議「去掉口音」。（記者葛歆睿 / 翻攝）

史丹福大學醫學院亞裔健康研究與教育中心（Center for Asian Health Research and Education，CARE）日前舉辦「在美國做亞裔意味著什麼？從缺失數據到失實呈現（What Does It mean to Be Asian in America? From Missing Data to Misrepresentation）」線上研討會，討論了亞裔美國人的認同等議題。

小組成員包括皮尤研究中心種族與民族研究副主任魯伊斯（Neil Ruiz）、舊金山州立大學亞裔美國人研究教授、Stop AAPI Hate聯合創始人張華耀（Russell Jeung）、史丹福大學醫學院臨床教授斯里尼瓦桑（Malathi Srinivasan），和亞太裔數據AAPI Data高級政策顧問、前加州參議員潘君達（Richard Pan）。KPIX CBS新聞主播山本賴安（Ryan Yamamoto）擔任主持。

皮尤研究中心（Pew Research Center）日前發布了名為「多元文化和共同經歷塑造了亞裔美國人身分」調查研究。其中一項結果顯示，32%美國出生的亞裔有意向非亞裔隱瞞他們的亞裔傳統，理由通常是會尷尬、被欺負、被取笑。

魯伊斯承認，作為菲律賓裔，他有過這樣的經歷。他上學時不讓父母給他準備菲律賓醋燒雞（Chicken Adobo）當午飯，就是因為曾遭到同學取笑。

潘君達出生在一個台灣移民家庭，上學以前講國語為主。到了上學的時候，他因為英文不好，被安排接受特殊教育，從此他就再也不說國語了。他說：「我告訴我的父母，他們應該只讓我說英語，因為國話會干擾我說英語的能力。」

山本賴安回想起他剛入行時，被上級「好心」建議「努力去掉口音，一定可以在媒體行業有一番作為」。但實際上，他從來沒學過日語，家裡也沒有人講日語，他顯然遭遇了種族偏見，但更讓人唏噓的是，日語在山本家「失傳」的原因。

他說，對於大多數移民家庭，母語在幾代後就會自然消失被英語取代，但對於第二次世界大戰期間的日裔家庭，在西海岸12萬日裔美國人被送往集中營後，說日語成了最大的禁忌。山本賴安說：「我祖母告訴我父親，永遠不要說日語，只說英語，因為她害怕如果在公共場所被人聽見說日語，會發生些事情。」

人們的故事雖然各有不同，但又何其相似。亞裔和美國好像是天然的反義詞，愈亞裔就等於愈不美國。而很多亞裔為了融入主流社會，更符合「標準的」美國人形象，甚至是人身安全，不得不選擇迴避自己的亞洲文化傳統。

魯伊斯是菲律賓裔，他上學時不讓父母給他準備菲律賓醋燒雞當午飯，因為曾遭到同學取笑...
魯伊斯是菲律賓裔，他上學時不讓父母給他準備菲律賓醋燒雞當午飯，因為曾遭到同學取笑。（記者葛歆睿 / 翻攝）

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