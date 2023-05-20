多倫多TikToker：加州亞裔引潮流 影響全北美

Chris Zou引用另一位TikToker的說法稱，加州亞裔「構造不同」。（截取自視頻）

居住在加州 的亞裔 美國人可能從未想過，自己是亞裔流行趨勢的引領者，影響著全美國甚至加拿大的亞裔。

日前，多倫多的內容創作者Chris Zou（@storiesofgaycz）在TikTok 的一則視頻中討論加州亞裔的特殊地位。他引用了另一位TikToker的說法，稱加州亞裔與其他亞裔「構造不同」（Built Differently）。

「他們（加州亞裔）在富裕的亞裔社區長大，這並不代表北美其他地區的亞裔，」Zou說，「我不知道加州亞裔是否知道這一點，但你們實際上對北美所有亞裔都有很大的影響力。你們為其他人定下了基調。」

Zou在視頻中舉例稱，當加州所有的「亞裔甜心辣妹」（Asian Baby Girl，ABG），都認為法式手刷染（Balayaga）流行時，那麼這種趨勢將向北傳播到溫哥華，然後向東傳播到多倫多，「在兩三年內，多倫多所有的蒂芙尼、潔西卡和維維安都將有一個Balayaga」。

Zou還提到了亞裔男生的髮型，他說，「現在，多倫多的所有亞裔男生都在留長髮，這樣他們就可以擁有中分（Middle Part），因為加州所有的凱文、邁克爾和丹尼爾斯都有中分。」

在視頻的最後，Zou打趣道，「所以我需要你們，加州亞裔，幫我一個忙，讓我了解亞裔美國人的下一個趨勢是什麼。」

Zou所說的內容讓許多亞裔產生了共鳴。

@pandesal.papii在評論中寫道：「我在加州出生長大，這是真的，我們生活在泡沫中。至於趨勢，乾淨男孩審美會是下一個。」

@thepanduhhh回覆稱：「我，一個東海岸的亞裔，目前正在為了中分留頭髮，但沒有意識到我受到了加州亞裔的微妙影響。」

@tiredtummy寫道：「作為一個在夏威夷土生土長、在加州上大學的亞裔，絕對是這種體驗。」

@teawithmd表示：「哇，作為一個加州亞裔，你讓我感到如此強大。」

那麼真如Zou所說的，加州亞裔比其他地區的亞裔更有影響力嗎？考慮到加州亞裔的人口數量，這是有可能的。根據美聯社2021年通過美國人口普查局獲得的數據，加州亞裔人口超過600萬，在過去十年中增加了25%。根據丕優研究中心（Pew Research Center）2021年的一篇文章，全美國30%的亞裔居住在加州。