我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

多倫多TikToker：加州亞裔引潮流 影響全北美

記者葛歆睿／南灣報導
Chris Zou引用另一位TikToker的說法稱，加州亞裔「構造不同」。（截取自視頻）
Chris Zou引用另一位TikToker的說法稱，加州亞裔「構造不同」。（截取自視頻）

居住在加州亞裔美國人可能從未想過，自己是亞裔流行趨勢的引領者，影響著全美國甚至加拿大的亞裔。

日前，多倫多的內容創作者Chris Zou（@storiesofgaycz）在TikTok的一則視頻中討論加州亞裔的特殊地位。他引用了另一位TikToker的說法，稱加州亞裔與其他亞裔「構造不同」（Built Differently）。

「他們（加州亞裔）在富裕的亞裔社區長大，這並不代表北美其他地區的亞裔，」Zou說，「我不知道加州亞裔是否知道這一點，但你們實際上對北美所有亞裔都有很大的影響力。你們為其他人定下了基調。」

Zou在視頻中舉例稱，當加州所有的「亞裔甜心辣妹」（Asian Baby Girl，ABG），都認為法式手刷染（Balayaga）流行時，那麼這種趨勢將向北傳播到溫哥華，然後向東傳播到多倫多，「在兩三年內，多倫多所有的蒂芙尼、潔西卡和維維安都將有一個Balayaga」。

Zou還提到了亞裔男生的髮型，他說，「現在，多倫多的所有亞裔男生都在留長髮，這樣他們就可以擁有中分（Middle Part），因為加州所有的凱文、邁克爾和丹尼爾斯都有中分。」

在視頻的最後，Zou打趣道，「所以我需要你們，加州亞裔，幫我一個忙，讓我了解亞裔美國人的下一個趨勢是什麼。」

Zou所說的內容讓許多亞裔產生了共鳴。

@pandesal.papii在評論中寫道：「我在加州出生長大，這是真的，我們生活在泡沫中。至於趨勢，乾淨男孩審美會是下一個。」

@thepanduhhh回覆稱：「我，一個東海岸的亞裔，目前正在為了中分留頭髮，但沒有意識到我受到了加州亞裔的微妙影響。」

@tiredtummy寫道：「作為一個在夏威夷土生土長、在加州上大學的亞裔，絕對是這種體驗。」

@teawithmd表示：「哇，作為一個加州亞裔，你讓我感到如此強大。」

那麼真如Zou所說的，加州亞裔比其他地區的亞裔更有影響力嗎？考慮到加州亞裔的人口數量，這是有可能的。根據美聯社2021年通過美國人口普查局獲得的數據，加州亞裔人口超過600萬，在過去十年中增加了25%。根據丕優研究中心（Pew Research Center）2021年的一篇文章，全美國30%的亞裔居住在加州。

亞裔 加州 TikTok

上一則

史大研討會 聚焦亞裔美國人

下一則

Cindy陳潛逃記／Cindy陳 疑是社媒網紅博主

延伸閱讀

加州高中羽球賽 核桃高中隊奪冠

加州高中羽球賽 核桃高中隊奪冠
迪士尼幻想工程不搬遷 紐森歡迎上千職位留加州

迪士尼幻想工程不搬遷 紐森歡迎上千職位留加州
氣溫攀升 加州擬規範室內營業場所設員工降溫區

氣溫攀升 加州擬規範室內營業場所設員工降溫區
彌補1.3億赤字 Muni今夏起恐關20條路線

彌補1.3億赤字 Muni今夏起恐關20條路線
錯誤勞工分類 漢迪公司判賠工人480萬、120萬民事罰款

錯誤勞工分類 漢迪公司判賠工人480萬、120萬民事罰款

熱門新聞

此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20
64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國