全美亞裔總商會總裁董繼玲 獲任亞太裔博物館委員

全美亞裔總商會總裁董繼玲受命，出任亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員，研究建立亞太裔美國歷史和文化國家博物館可行性。(受訪者供圖)

全美亞裔 總商會總裁董繼玲(Chiling Tong)本周受命，出任亞太裔美國歷史和文化國家博物館 籌備委員，擔任研究建立亞太裔美國歷史和文化國家博物館可行性的委員會成員。該委員會由國會H.R. 3525立法專案成立，最初由聯邦眾議員孟昭文代表提出。

跨黨派的委員會由八名成員組成，分別由參議院多數黨領袖、眾議院議長、參議院少數黨領袖和眾議院少數黨領袖任命，每人可任命兩名委員，董繼玲接受參議院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)任命。委員會的工作計畫，是在18個月內以無償的方式進行，目的是「向總統和國會提交可行性報告，其中包含委員會關於行動計畫的建議在華盛頓特區及其周邊地區建立和維護亞太裔歷史文化國家博物館的可行性。」

2022年6月13日，總統拜登簽署法案，決定成立委員會，負責研究建立一個關於亞太裔歷史國家博物館。這將開啟美國華人和亞太裔進一步融入美國主流社會，共建多民族、多文化的美國新時代。此項法案由紐約州華裔民主黨眾議員孟昭文和夏威夷州民主黨參議員廣野慶子聯合發起。參眾兩院的兩黨領袖任命成員組成專項委員會，負責建立博物館所需要的研究和成本計算等工作。

董繼玲曾是哈佛大學甘迺迪學院艾什中心研究員。此前致力於促進加州的經濟發展、貿易和就業服務。她曾任加州駐台灣台北貿易投資辦公室主任，並曾擔任加州貿易商務署國際貿易助理部長。 曾被多位美國總統任命, 前總統小布希 和川普，先後任命她爲白宮總統亞太裔顧問委員會委員，於白宮接見董繼玲，特別表揚她對少數族裔促進美國經濟的貢獻。她獲頒最高榮譽美國「年度商業領導力」獎。歐巴馬政府任命她為美國聯邦商務部的諮詢委員會。

董繼玲於2001年被小布希總統任命為美國聯邦商務部副助理部長，負責主管美國亞太經貿事務，推動美國的自由貿易政策，開展雙邊貿易談判、執行、及督導貿易條款，促進國際貿易，投資和商業發展。拜登政府財政部長葉倫，任命她為財政部種族平等諮詢委員會的成員。

董繼玲在國際經濟和商業發展方面擁有豐富的經驗，專注於促進少數族裔小企業的發展。是全美亞裔總商會總裁兼首席執行官，統籌負責與全美州級的120 亞裔商會建立聯盟，與政府及主流企業共同合作，推動亞裔企業及經貿事務，促進美國經濟發展, 加強能力建設並培養下一代亞太裔企業家和高管。