貸款歧視 富銀遭集體訴訟 金山前市長勃朗攜多律師相挺

舊金山前市長勃朗（中）聚集在該市伯頓聯邦大樓外，支持一宗針對富國銀行的集體訴訟。（記者張曼琳/截屏）

舊金山 前市長勃朗（Willie Brown）、民權律師克魯普（Benjamin Crump）以及多位業內律師、民權人士，17日聚集在伯頓聯邦大樓（Phillip Burton Federal Building）外，宣布支持一宗針對富國銀行（Wells Fargo）的集體訴訟。向加州北區法院聯邦法官多納托（James Donato）提交的這一綜合申訴指，富國銀行在新冠疫情流行期間拒絕向少數族裔申請人提供房屋貸款 。

在疫情期間，貸款利率跌至歷史低位，因此辦理貸款購房的人數增長。但訴訟稱，在此期間富國銀行「故意和不成比例地的拒絕非裔和其他少數族裔人士的申請，並且在不合理地延誤他們申請的同時，提出了不利於申請人的條件。」

多納托法官已任命律師埃利斯（Dennis S. Ellis）負責這宗針對富國銀行的訴訟。據埃利斯估計，富國銀行的行為可能影響了約75萬人。

前市長勃朗在60年代曾作為律師，主導一場抗議住房歧視 的靜坐示威。他說：「作為一名年輕的律師，我在舊金山領導了一場抗議住房歧視的靜坐示威，參議員范士丹 (Dianne Feinstein）當年用嬰兒車推著女兒來參加我的示威活動」。

他補充：「我很生氣但並不驚訝地發現，舊金山存在住房歧視。」

勃朗還指出，距離里程碑案「布朗訴教育委員會」（Brown v. Board of Education）案剛好過去69年，「我再次生氣，但並不驚訝地發現，富國銀行對少數群體的公然歧視的貸款政策仍然存在。」

富國銀行在一份聲明中回應了這宗歧視訴訟：「我們對歧視指控深感不安，我們認為這些指控經不起推敲。我們有信心在決策過程中遵循相關的政府資助企業 (GSE) 指南，並且無論客戶的種族如何，我們承諾確保所有人都會得到一致政策應用。這些針對富國銀行的指控，與該銀行致力縮小少數族裔住房擁有率差距的重大和長期承諾形成鮮明對比。」與此同時，富國銀行同意支付10億元，以了結另一起關於2016年假帳戶醜聞清理的集體訴訟。