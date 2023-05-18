我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

貸款歧視 富銀遭集體訴訟 金山前市長勃朗攜多律師相挺

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山前市長勃朗（中）聚集在該市伯頓聯邦大樓外，支持一宗針對富國銀行的集體訴訟。（記者張曼琳/截屏）
舊金山前市長勃朗（中）聚集在該市伯頓聯邦大樓外，支持一宗針對富國銀行的集體訴訟。（記者張曼琳/截屏）

舊金山前市長勃朗（Willie Brown）、民權律師克魯普（Benjamin Crump）以及多位業內律師、民權人士，17日聚集在伯頓聯邦大樓（Phillip Burton Federal Building）外，宣布支持一宗針對富國銀行（Wells Fargo）的集體訴訟。向加州北區法院聯邦法官多納托（James Donato）提交的這一綜合申訴指，富國銀行在新冠疫情流行期間拒絕向少數族裔申請人提供房屋貸款

在疫情期間，貸款利率跌至歷史低位，因此辦理貸款購房的人數增長。但訴訟稱，在此期間富國銀行「故意和不成比例地的拒絕非裔和其他少數族裔人士的申請，並且在不合理地延誤他們申請的同時，提出了不利於申請人的條件。」

多納托法官已任命律師埃利斯（Dennis S. Ellis）負責這宗針對富國銀行的訴訟。據埃利斯估計，富國銀行的行為可能影響了約75萬人。

前市長勃朗在60年代曾作為律師，主導一場抗議住房歧視的靜坐示威。他說：「作為一名年輕的律師，我在舊金山領導了一場抗議住房歧視的靜坐示威，參議員范士丹 (Dianne Feinstein）當年用嬰兒車推著女兒來參加我的示威活動」。

他補充：「我很生氣但並不驚訝地發現，舊金山存在住房歧視。」

勃朗還指出，距離里程碑案「布朗訴教育委員會」（Brown v. Board of Education）案剛好過去69年，「我再次生氣，但並不驚訝地發現，富國銀行對少數群體的公然歧視的貸款政策仍然存在。」

富國銀行在一份聲明中回應了這宗歧視訴訟：「我們對歧視指控深感不安，我們認為這些指控經不起推敲。我們有信心在決策過程中遵循相關的政府資助企業 (GSE) 指南，並且無論客戶的種族如何，我們承諾確保所有人都會得到一致政策應用。這些針對富國銀行的指控，與該銀行致力縮小少數族裔住房擁有率差距的重大和長期承諾形成鮮明對比。」與此同時，富國銀行同意支付10億元，以了結另一起關於2016年假帳戶醜聞清理的集體訴訟。

歧視 貸款 舊金山

上一則

人臉識別技術 TSA在多個機場測試

下一則

加州肥胖和高膽固醇比例低 全美最健康州排第八

延伸閱讀

舊金山擬延長停車計費時間 華埠人士反對

舊金山擬延長停車計費時間 華埠人士反對
振興金山市中心 市府撥600萬修路 盼吸引遊客和商家

振興金山市中心 市府撥600萬修路 盼吸引遊客和商家
金山Walgreens槍擊案警衛不起訴 專家意見分歧

金山Walgreens槍擊案警衛不起訴 專家意見分歧
舊金山沒人想住？其實房屋難找租金仍高

舊金山沒人想住？其實房屋難找租金仍高
追回贓車立功 舊金山38警員獲獎 其中至少5亞裔

追回贓車立功 舊金山38警員獲獎 其中至少5亞裔

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？