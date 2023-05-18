助長鴉片類藥物濫用 金山市府告華格林「獲賠2.3億」 全美首例

市府律師辦公室與城市律師、官員代表出席發佈會。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）17日宣布，舊金山市對連鎖藥店和鴉片類藥物經銷商訴訟成功，已經與連鎖藥房華格林（Walgreens）達成了近2.3億元的和解協議。根據協議，Walgreens公司的全部賠償款將分14年完成支付，大部分是在前8年支付。和解金將用於治理舊金山的鴉片類藥物危機。

目前，這是全國第一個市府原告鴉片類經銷商勝訴的法庭審判，也是第一個認定Walgreens公司負有責任的法庭審判。這一和解具有里程碑的意義。

自2018年以來，舊金山市府對鴉片類藥物行業提起訴訟，包括多個鴉片類藥物製造商、分銷商和配藥商，但在2022年的責任審判時，除Walgreens外所有被告都已和解。案件的起因是，從2006年到2020年，舊金山Walgreens藥房在沒有進行充分調查的情況下，配發了數十萬份鴉片類藥物處方，而且其中數萬張處方不規範。

由於Walgreens公司的做法，藥師們面臨著不斷的壓力，導致處方不嚴謹。經過為期11周的責任審判，加州 北區地區法院的布雷耶（Charles R. Breyer）法官作出了有利於舊金山的裁決，認定Walgreens公司對舊金山的鴉片類藥物流行負有實質性責任，並對城市健康產生了持續的公害。

法院認為，Walgreens公司在沒有盡職調查的情況下開出鴉片類藥物處方，且沒有按照法律規定識別、報告和停止可疑購買訂單。經過這場訴訟過程，舊金山市將從整個鴉片類藥物行業獲得了超過3.5億元的現金賠償支付。這項基金將用於在舊金山減少鴉片類藥物和預防過量服用。

邱信福表示，鴉片類藥物造成了巨大的破壞，導致了巨大的痛苦和難以計數的損失。像舊金山這樣的城市已經承擔了鴉片類藥物流行的大部分負擔。數以千計的律師、公共衛生官員和倡導者花了近二十年的時間，試圖讓鴉片類藥物行業對造成這一公共衛生危機負責。

「我很自豪我們的辦公室能夠在法庭上證明，鴉片類藥物行業使這個問題長期存在。繼我們贏得對Walgreens的訴訟後，這一歷史性的協議確保Walgreens對他們所助長的危機負責，也協助市府獲得資源來打擊鴉片類藥物危機，並為城市帶來資金支持。」邱信福說。

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）表示，將會用這筆關鍵的資金來拯救生命，讓人們接受治療，幫助舊金山走出芬太尼危機的同時，也幫助有需要的人們走上健康的道路。