屋崙教師罷工 4項談判突破僵局 尚待簽署協議終結罷工

屋崙3000教師和工作人員罷工了7個工作日。（記者劉先進／攝影）

在屋崙3000教師和工作人員罷工 7個工作日後，代表教師的工會屋崙教育 協會（OEA）和屋崙聯合學區 （OUSD）於13日晚宣布，談判取得重大突破，就共同利益建議（Common good proposals）四個方面達成協議，包括非裔學生的賠償、無家可歸學生的資源、學校關閉和共同治理。但罷工並未結束，雙方還要談判簽署協議才能終結罷工。

屋崙教育協會從4日開始罷工，訴求包括提高教師工資、縮小班級規模、增加指導顧問、改善對殘障學生的服務、為仍在從疫情中恢復的學生提供額外的心理健康幫助，以及支持歷史上的非裔社區學校。罷工造成學區3萬4000多個學生沒有教師上課。

學區與工會談判的最大僵局，就是共同利益建議。這通常指與課程無關的項目，如環境正義、交通或學生遊民問題。涉及與共同治理和社區學校有關的議題。但學區認為，共同利益是更大的社會問題，需要與州、縣和市合作，且並非強制性的談判。

學區官網最近一次有關罷工的更新是10日。官網說，在與屋崙教育協會的談判中，一些主要的癥結是補償和恢復到原來的建議，以及教育協會常提出的共同利益建議。該建議包括，工會希望加入集體談判協議的問題，這些問題與雇員的報酬或福利無關，而且從來沒有成為學區以前任何合同的一部分。這些問題包括解決遊民問題，學區如何利用其空置的房產，以及在校園種植抗旱植物。「問題之一是，其中許多建議的成本過高。全面實施協會最初的共同利益建議，將花費學區超過10億。」

教育協會副主席蘭西弗（Kampala Taiz-Rancifer）說，談判雙方圍繞對沒有住房的學生的支持、幫助非裔繁榮發展社區學校和學校關停等問題達成協議。共同利益建議，從來沒有要花費10億之多。不知道學區如何得出這些數字。「我認為，（學區）長期以來的做法，是在沒有大量社區參與的情況下指導學區工作。他們需要一點時間來聽取我們的意見，幫助瞭解我們希望做的事情，並展示一些來自加州的模式。這些模式做起來很有效。」

教育協會的聲明說，雙方已就以下共同利益項目達成協議：非裔學生的賠償、無家可歸學生的資源、學校關閉和共同治理。教師仍在罷工，「但勢頭對我們有利。」經過幾個月的拒絕討論共同利益，罷工迫使學區與教育協會合作，以改善學生的學習條件。這些項目的文本將很快發布到協會的網站上。談判團隊繼續進行談判，以達成一個完整的臨時協議。

據悉，雙方需要簽署協議來結束罷工。教育協會說，剩下的是三個關鍵領域的細節問題：教師工資、特殊教育項目和班級規模。學區本學年只剩下九天，雙方都面臨著達成協議並讓學生重返課堂的壓力。第一場高中畢業典禮暫訂於5月22日。