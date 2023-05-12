舊金山一街道將命名「李孟賢市長街」 感念他對城市發展貢獻

舊金山首位華裔市長李孟賢。（Getty Images）

舊金山 市議會本周一致通過決議，以「李孟賢市長街」（Mayor Edwin M. Lee Avenue）命名市區內一條街道，以紀念2017年12月因病去世的舊金山首位華裔 市長李孟賢對社區和城市的貢獻。

命名決議是由第七區市議員梅義加（Myrna Melgar）提出。被命名的街道，地處舊金山市立大學住房項目Balboa Reservoir附近，將項目附近已有的李街（Lee Avenue），自海洋大道（Ocean Avenue）交叉口以北重新命名為「李孟賢市長街」，延伸路段直止市立大學附近。街牌有標註中文「李孟賢市長街」。提案通過後將在一年內實施完工，之後再進行住房項目建設。

梅義加表示，李孟賢是舊金山市可負擔住房的倡導者，支持舊金山市西區的發展，並給於第七區重要資源。將這條街道以李孟賢的名字重新命名，是為了紀念他對社區和整個舊金山市的貢獻。

提案稱，李孟賢生前大力支持舊金山的住房開發，尤其支持教師員工和可負擔房屋項目，並促成了Balboa Reservoir住房項目的通過，此項目共計1100餘個單元，50%為可負擔住房，其中還包括兒童保育設施。

提案共同發起人第一區市議員陳詩敏說，在紀念李孟賢市長冥誕之時，這一提案的通過，意義重大。

1952年5月5日李孟賢出生在西雅圖的燈塔山，父母是在1930年代來到美國的中國廣東移民。母親是一名裁縫；父親是一名戰爭老兵。李孟賢律師出身，多年從事民權運動，也是市內經濟適用房倡導者。2011年被任命為舊金山市長，之後成功競選連任，是第一位當選舊金山市長的亞裔 。2017年12月11日因突發心臟病去世，終年65歲，當時他正在第二個市長任期內。

舊金山市為紀念李孟賢對城市發展的貢獻，各社區舉辦了一系列的紀念活動，包括去年在大通球場竪立了他的銅像，城市多處公共服務場所、住房與學校也以李孟賢的名字命名等。

「紐約時報」在評論李孟賢時稱，李孟賢象徵了舊金山人口構成的變化，從白人為主演變成他所稱的一個「由少數族群占多數」的城市。在2010年的人口統計中，白人佔了舊金山市人口的42%，亞裔佔了人口的三分之一，拉丁裔則佔據15%，非裔佔6%。選出舊金山第一位華裔市長對這座在歷史上長期歧視華人的城市來說，是一個里程碑。