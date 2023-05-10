麥德誠辦公室民調：75%華裔支持芬太尼重罪

為將芬太尼犯罪定為重罪，麥德誠多次走訪州議員辦公室和召開多次媒體會議。（記者李怡／攝影）

舊金山 第六區市議員麥德誠 (Matt Dorsey)辦公室9日表示，一項最近的民意調查顯示，舊金山70%的選民支持他提出的一項法案，將芬太尼交易定為重罪，犯法的無證移民將不被庇護 法保護。同一項民意調查還發現，75%的華人選民支持麥德誠這項立法。

麥德誠說：「感謝華人社區對於這一法案的支持；芬太尼是一種高度成癮和高致死率的毒品 ，給社區安全帶來很大隱患。在過去三年中，因芬太尼導致的藥物過量致死案，是市內凶殺案的9倍，是車輛和行人交通事故的15倍，芬太尼已導致全市近1500人死亡，是舊金山歷史上最致命的犯罪。」

麥德誠辦公室表示，全國民意調查公司EMC Research上個月對500名舊金山市選民做民意調查：「是否支持將芬太尼重罪犯從移民庇護法中移除」。 結果，82名華裔受訪選民中，75%表示支持，15%反對，10%的人不知道或沒有回答，民調誤差率約為4%。

現行舊金山法律中，不符合庇護條件的重罪包括：謀殺、故意殺人、傷害、強姦、搶劫、縱火、未遂謀殺、綁架、劫車或威脅受害者或證人。其他可取消庇護資格的重罪定罪包括人口販運、使用致命武器襲擊、涉及使用槍枝、攻擊性武器或機關槍犯罪。舊金山現行法律還定義一些不符合庇護條件的嚴重重罪，其中包括暴力重罪、使用爆炸破壞性裝置意圖傷害、使用腐蝕性化學品或易燃物質襲擊人，或射擊對他人造成嚴重身體傷害等。

住在田德隆社區的華裔居民劉振西表示，任何有效治理田德隆社區毒品犯罪的方式，都支持民選官員試一試。住在這個社區，幾乎每天看到好多次救護車消防車呼嘯往來，有的人幸運被搶救過來，有的人因為吸食芬太尼過量沒有搶救過來。見到一次這樣事情的發生，都會覺得非常的痛心疾首，更何況是那麼多的生命因毒品而離開。這是一場危機，比疫情還嚴重的一場危機，應該被重視。