戴維斯大學城2死1傷兇嫌 檢控謀殺擬求處死刑

檢方正在衡量，是否尋求判戴維斯連環持刀行凶案嫌犯多明格斯（左）死刑。（美聯社）

針對已造成兩人死亡的北加州 戴維斯（Davis）連環持刀行凶案，檢察官5日對嫌犯提起謀殺指控，並正在衡量是否尋求判嫌犯死刑。

21歲的嫌犯多明格斯（Carlos Reales Dominguez）在5日下午舉行的第一場法庭聽證會上，對兩項謀殺罪和一項謀殺未遂罪表示不認罪，對宇洛縣（Yolo County）高等法院法官沃克（Daniel Wolk）的提問也只是敷衍了事。

在聽證會上，沃克透露一件令人驚訝的事情。他表示，他的妻子於4月29日出門遛狗時，在多明格斯刺死戴維斯加大大四學生納吉姆（Karim Abou Najm）40分鐘前，在犯罪現場0.25哩的範圍內，見過一名與當局描述的嫌犯相似的人，於是向警方報案。

針對多明格斯的刑事訴訟 包括多項造成納吉姆和另一名死者布洛（David Breaux）死亡的重罪指控，以及造成刺傷吉爾洛利（Kimberlee Guillory）的謀殺未遂指控，加上多項謀殺特殊情況指控，使本案嫌犯符合被判處終身監禁或死刑的條件。

根據報導，納吉姆除了是戴維斯加大的學生，也是一名教授的兒子；布洛是當地一名作家，也是前舊金山居民。

檢方表示，多明格斯在短短幾天內犯下一連串暴力罪行。他先是在4月26日晚上或4月27日清晨殺害布洛，然後在4月29日殺害納吉姆、5月1日刺傷吉爾洛利。在刺殺事件發生前幾天，多明格斯還是戴維斯加大的學生，他2020年畢業於屋崙的卡索蒙特高中（Castlemont High School）。

根據警方報告、媒體報導和社群媒體 上的資料，多明格斯就讀卡索蒙特高中期間，曾寫過一篇想成為一名醫師的文章，並在當地非營利組織當過志工，也是學校橄欖球隊隊員。教師亞特貝利（George Arterberry）表示，他記得多明格斯是他大學預備課程班的學生，但拒絕進一步置評。

這起連環殺人案造成戴維斯加大學生的恐慌，許多人躲在宿舍裡不敢去上課。生物化學系大四學生盧天金（Thienkim Luu，音譯）表示，她不想冒險，所以選擇透過網路上課。

盧天金說：「很少聽說這個地區有凶殺案，而且還是五天發生三起，真的很誇張，我到現在還是有點害怕。」