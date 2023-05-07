市長話金山／解決金山芬太尼危機 刻不容緩

布里德參加亞太裔傳統月活動。

親愛的讀者們：

舊金山 一直在打擊市內露天毒品 交易。我們正在採取積極的措施來解決芬太尼危機，既為一些與毒癮掙扎的人提供相關服務，同時也以執法行動來打擊露天毒品交易，向毒販追究責任。

就在本年第一季，在田德隆區內逮捕的街頭毒品交易人士比去年同期增加了一倍。

現時，警察 局長和地檢長之間的合作關係比以往更緊密。有了這個重要的合作關係，我們一同為本市居民，特別是田德隆區居民竭盡全力地推動安全工作。

布里德市長與聯邦、州及本市執法官員一起，宣布加強打擊毒品販售活動。

我們已經利用加班時間部署了更多的警察，在田德隆和周邊地區增加毒品交易的逮捕執法。我們的警員一直在進行逮捕，而地檢官亦一直在積極地起訴出售致命毒品的毒販，這些毒品在市內造成了致命的過量。

我們正在發出一個明確信息：向罪犯追究責任。

亦正因如此，我感謝州長紐森和州執法機構合作，幫助我們繼續擴展這些工作，並同時感謝他們聆聽居民、上班人士和商戶一直在要求更多的支援。我們歡迎這種對更多執法的支援。

舊金山應對芬太尼危機的工作：

由於今年到目前為止，舊金山80%的服藥過量死亡都與芬太尼有關，因此舊金山必須對芬太尼出售進行優先執法工作，特別是在田德隆區和南巿場區內。

●自1月以來，舊金山警察局已於田德隆和南市場區逮捕了300多名持有並意圖出售芬太尼的人士。●2023年第一季度芬太尼的緝獲量在2022年同期增長了150%以上。

●2021年同期相比，今年到目前為止，市內的芬太尼緝獲量增加了450%以上。

地檢官辦公室已優先起訴一級毒販，並正與警方密切合作，起訴毒品銷售案件。在2022年7月至2023年4月期間，地檢官辦公室起訴了638宗毒品銷售案件，起訴率為90%。在2022年7月8日至2023年4月20日期間，有517人嚴重毒品罪被提審，與上任地檢官辦公室同期相比增加了80%。

舊金山還繼續優先為一些與毒癮爭扎的人士提供治療和服務。這包括舊金山公共衛生局為實施預防用藥過量計畫所做的工作，這是一項由四部分組成的策略，通過擴大藥物使用治療和服務的範圍，在未來三年內將納洛酮的分發量增加一倍，增加對有用藥過量風險人士的社區支持，並改善用藥人士社區的條件，來減少過量用藥。這項工作的例子包括：

●在過去的兩年內，衛生局除了現有的2200張床位外，還開設了近350張住院護理和治療床位。

●這包括最近在金銀島為治療計畫過渡人士開設了一個有70個床位的住院降級設施。

●衛生局也一直在廣泛增加獲得治療鴉片類藥物使用障礙的藥物，即丁丙諾啡和美沙酮。

本地執法機構會致力於這項工作，繼續積極阻止市內露天毒品市場。

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敬安！