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大學城2死1傷凶案 嫌犯是21歲前戴維斯加大學生

編譯組╱戴維斯4日電
21歲的多明戈斯被控刺死兩人、刺傷一人 ，他是前戴維斯加大學生。（美聯社）
21歲的多明戈斯被控刺死兩人、刺傷一人 ，他是前戴維斯加大學生。（美聯社）

警方4日表示，一名21歲的年輕人多明戈斯（Carlos Dominguez）被指控刺死兩人，刺傷一人，他在上周之前一直是戴維斯加大的學生。這些攻擊為原本平靜的大學社區平添恐懼。

戴維斯市警察局局長皮特爾（Darren Pytel）說，有15人打電話報告說，在市中心的一個公園附近有一個符合嫌犯特徵的人。多明戈斯於周三（3日）被拘留，他被指控就在公園附近刺死了第二個受害者。

這些事件發生在4月27日發現第一具屍體後的幾天內，皮特爾沒有透露這些刺殺事件的動機，也不清楚多明戈斯是否認識這些受害者。兩名死者中，一名是50歲的在社區中深受喜愛的無家可歸者，另外一名是20歲的戴維斯加大學生，還有一名1日晚上在帳篷裡被襲擊的無家可歸婦女正在康復中。

「他當時在第二起凶殺案發生的街區徘徊，背包裡有一把大刀，穿著與第三起刺殺案相同的衣服，」皮特爾警長在新聞發布會上解釋了多明戈斯被捕的情況。「這是極不尋常的，也是獨一無二的」。

在不到一周的時間裡發生多起刺殺事件，打破了這座大學城的安全感，致使一些商業提前關門，大學生們說他們甚至害怕到白天都不敢在校園裡上課。

第一起死亡事件是在周四（4月27日）被報告的，警察在市中心的中央公園發現了死者David Henry Breaux，他蜷縮在一張他經常坐著或睡覺的長椅上。第二名受害者Karim Abou Najm周六（29日）晚在Sycamore公園被發現，身上有多處刺傷。這些刺殺事件都發生在校園一哩範圍內。

周四，警方搜查了校園附近的一處住宅，多明戈斯與室友們住在那裡。

皮特爾說，警方3日下午開始接到電話，稱有一個人符合嫌疑人的描述。警察在他的背包裡發現了一把 「很大的刀」，並當場將他帶走接受進一步詢問。

周四早些時候，多明戈斯因與該刀有關的武器違規行為，先被關進宇洛（Yolo）縣監獄，接著才因兩項殺人罪和一項殺人未遂罪被正式逮捕，警方隨後召開新聞發布會。

戴維斯加大官員在一份聲明中說，多明戈斯4月25日前曾是一名主修生物科學的三年級學生。目前還不清楚多明戈斯是否有可以代表他發言的律師。

靠近加州州府的大學城戴維斯市，日前發生連環持刀行兇案，一度引起全城恐慌。（美聯社...
靠近加州州府的大學城戴維斯市，日前發生連環持刀行兇案，一度引起全城恐慌。（美聯社）

警察 監獄 中央公園

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