亞太裔傳統月慶祝活動 金山表彰3組織

舊金山市議員舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者李怡/攝影)

舊金山 第一區市議員陳詩敏邀請市議長佩斯金(Aaron Peskin )及多位市議員,2日在舊金山市府舉辦亞太裔歷史文化月的慶祝活動,市議員們表彰各自社區傑出的亞太裔成員、組織,感謝他們一直以來對社區的服務貢獻與成就。

舊金山市議員在市府舉辦亞太裔傳統月慶祝活動,表彰傑出亞裔。(受訪者供圖)

慶祝活動委員會每年還會評選出為社區貢獻巨大的民間組織及個人;今年獲得表彰的組織為成立40周年的天使島移民 基金會(Angel Island Immigration Station Foundation)、成立30周年的亞太裔基金會(Asian Pacific Fund),以及北加州日裔文化與社區中心(Japanese Cultural & Community Center)。

陳詩敏談到亞太裔傳統文化月的由來時表示,1843年5月7日是有記載的第一批日本移民抵達美國的日期。1869年5月10日是橫貫大陸鐵路的竣工日。鐵路是由華人勞工在不顧歧視 、不安全條件且身分不被承認的情況下完成的重大項目。因此,5月對於亞太裔美國人有著重要意義。自2005年,舊金山為認可亞裔及太平洋島嶼裔移民的文化與貢獻,確定5月為亞太裔傳統文化月。

參與表彰會議的市議員表示,亞太裔為美國的建設和發展做出重大貢獻,也已成為美國文化與歷史的一部分。但歷史上亞太裔遭遇過種種歧視和不公對待。今年整個5月,舊金山向亞太裔社區致敬,同時團結起來反對持續存在的仇恨和歧視。

亞太裔傳統文化基金會每年都會舉辦慶祝活動。會長鄭可欣(Claudine Cheng)表示,今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」(Strengthening the Fabric of our Community),將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開,並在5月3日召開傳統月晚會和頒獎典禮。

今年舊金山的亞太裔傳統月系列活動,專注於構建社區包容與和諧,增進各族裔互相瞭解,讓舊金山新生。鄭可欣表示,今年傳統月的主題反映當前社會大環境,亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會,更重要的是增進各族裔互相瞭解,希望有更多人參與。

出席2日市府慶祝活動的還有市議員麥德誠(Matt Dorsey)、司嘉怡(Catherine Stefani )、孟達文(Rafael Mandelman)、潘正義(Dean Preston)、華頌善(Shamann Walton )、梅義加(Myrna Melgar )、殷嘉立(Joel Engardio ),以及估值官郭華健(Joaquin Torres)等。