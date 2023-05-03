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聖荷西學生 英數能力拉警報

記者王子涵／聖荷西報導
聖他克拉拉縣教育委員薩爾沃呼籲縮小教育的種族差異。（薩爾沃官網）
聖他克拉拉縣教育委員薩爾沃呼籲縮小教育的種族差異。（薩爾沃官網）

南灣多名教育官員提醒，聖荷西市最大的學區正經歷逐漸升高的學生缺勤率，以及下降的學習成績，尤其是數學和英語語言能力明顯低於加州平均水平。

聖他克拉拉縣教育委員會委員薩爾沃（Joseph Di Salvo）與聖荷西社區大學校董馬丁內茲（Karen Martinez）在聯合聲明中表示，成績與教育機會的差距已經在過去的幾十年被拉開，使得邊緣社區的學生將會失去未來。

一份2022年聖荷西最大六個學區的智能平衡總結評估（Smarter Balanced Summative Assessments）顯示出，不同族裔學生在數學和英語語言能力的表現，差距在拉開。其中英語語言能力成績達標率為：亞裔73.13%，非裔32.67%，西語裔30.85%，白人59.41%；數學成績達標率為：亞裔67.72%，非裔15.70%，西語裔18.37%，白人49.60%。

測試範圍包含了來自Alum Rock、 Berryessa、 Evergreen,、Franklin-McKinley,、Oak Grove和San Jose Unified六大學區的6萬8812名學生，該測試為加州評估學生表現的核心測試。

根據加州教育部的統計，2022年全州有33%的學生數學達標，47%的學生英語語言能力達標。

聲明中指出，由於疫情大流行的影響，教育不平等的問題進一步加劇，邊緣化社區的學生往往被迫轉學至社區大學或州立大學項目，甚至中途輟學。

聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）表示，高中畢業率每增加10%，暴力犯罪率就會減少20%。聖縣目前的畢業率為80%。

兩位教育人士呼籲，聖荷西與矽谷的每一個學區董事會都應定期討論學生出勤率、學習成果和學生紀律等數據，以爭取逐步縮小族裔間的差距，推動教育公正，幫助邊緣化學生走向成功。

薩爾沃呼籲縮小教育的種族差異。（聖縣教育辦公室）
薩爾沃呼籲縮小教育的種族差異。（聖縣教育辦公室）

教育部 學區 聖荷西

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