第一共和銀行瀕崩潰邊緣 負債大於資產找不到收購者

專家認為，第一共和銀行已處於崩潰邊緣。（美聯社）

第一共和銀行（First Republic Bank）的股票 本周在其財報公布後急劇下跌，使其本已糟糕的處境更加惡化。這家舊金山 銀行似乎處於崩潰的邊緣。

在幕後，政府監管機構為拯救它正在瘋狂地尋找另一家銀行來對其進行收購，但找不到任何收購者；該銀行的資產和負債之間的差距實在是太大了。

本周早些時候，第一共和銀行表示，其客戶在第一季度提取了1020億美元，超過了該銀行年底持有的1760億美元存款的一半。該銀行一直在奮力用政府提供的920億美元的貸款，以及大銀行提供的300億美元的臨時注資來支撐自己。

第一共和銀行本周表示，它將以裁減四分之一的員工，削減高管薪酬，並減少其持有的房地產，來試圖改善其資產負債表。

與此同時，投資 者猛擊其股票，今年的跌幅達到驚人的95%，其市值剛剛超過10億美元。

第一共和銀行的困境與聖他克拉拉的矽谷銀行和紐約的Signature銀行的情況類似，這兩家銀行在恐慌的儲戶把錢取出後於3月突然倒閉。金融監管機構采取了非常規措施，為超過25萬美元聯邦存款保險限額的存款提供擔保，以尋求安撫投資者並遏止危機蔓延。

但專家說，對第一共和銀行和其他陷入困境的銀行繼續採取這種策略是沒有意義的，因為有太多的銀行的資產價值遠遠低於他們需要償還的債務價值，所以他們處於困境；建議將這些銀行做一個市場測試，看看投資者是否認為它們能夠恢復並在未來仍然賺錢。就像任何其他企業一樣，管理不善的金融機構應該破產，而政府機構的作用是防止它蔓延造成恐慌。

而舊金山州立大學（San Francisco State University）經濟學副教授卡卡爾（Venoo Kakar）則認為，如果其他銀行能夠第二次站出來支持該銀行將會有所幫助；最大的銀行可以組成另一個財團，（在300億美元之外）再提供一次流動性注入。

此外，一家銀行的聲譽和與客戶的關係，是評估其未來盈利潛力的無形資產的一部分，第一共和銀行在這方面似乎很強大，因為它有許多客戶已經在社交媒體、媒體採訪和其他場所為其辯護。