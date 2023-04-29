舊金山打擊毒品 5/1部署州公路巡警

加州州長紐森將自5月1日開始，在舊金山部署加州公路巡警，協助打擊田德隆(Tenderloin)與南市場街區的露天毒品交易活動。(Getty Images)

加州 州長紐森將自5月1日開始，部署加州公路巡警(California Highway Patrol)警官，協助打擊舊金山 田德隆(Tenderloin)與南市場街區(South of Market)的露天毒品 交易活動。

CHP警官將調查鴉片類藥物販運案件，並訓練當地警察辨識毒品與吸毒駕駛以及從事毒品犯罪者。加州公路巡警局長杜里(Sean Duryee)28日表示，將協助當地警察在社區巡邏，阻止並中斷毒品交易，其中可能包括逮捕毒販。他以安全為由、拒絕透露將部署多少警員，但他表示，已有75名CHP警員駐守在舊金山。

加州國民警衛隊的14名成員也將協助打擊芬太尼(fentanyl)毒品供應，芬太尼是一種強大的鴉片類藥物，疫情期間導致吸毒過量人數激增。國民警衛隊成員將協助收集情報並展開調查。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)也宣布，加州司法部將在任何跨司法轄區的掃毒行動，為起訴案件提供法律協助。

紐森聲明表示，打擊毒品交易行動並非將那些因吸毒而苦苦掙扎者定罪，而是要取締那些以弱勢族群為目標、危害居民聲譽的毒販以及相關犯罪集團。雖然舊金山可能確實比許多同等人口規模的城市安全，但不能讓猖獗犯罪持續。

舊金山打擊毒品行動引發居民與立法人士針對如何解決用量過量危機，展開激烈辯論。當地民眾稱許更多執法部門加入掃毒行動，但也有刑事司法改革派人士與公衛倡議者抵制，認為更多警察上街、無法解決毒品交易或成癮問題。

紐森一周前宣布州府將干預舊金山掃毒行動，此舉是在他上周訪問田德隆區，舊金山市長布里德要求州與聯邦提供協助以遏止毒品危機之後。和去年相較，舊金山今年前三個月因吸毒過量死亡人數，增加超過40%。

布里德表示，州府當局已聽到社區尋求援助的請求與呼聲，期待城市發生真正變化。她自2021年12月以來，一直致力於打擊田德隆區的露天毒品交易，取得不同程度的成功，包括任命舊金山地檢長謝安宜採取更強硬策略取締毒販，也支持對毒癮者進行治療。