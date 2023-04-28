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50年前史丹福女畢業生命案偵破 連環殺手已78歲

記者王子涵／史丹福報導
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

27日上午在聖他克拉拉縣高等法院，78歲的格特魯德（John Arthur Getreu）承認在1973年殺害了21歲的史丹福大學女畢業生萊斯莉．佩洛夫（Leslie Marie Perlov），至此這宗橫跨50年的兇殺冷案告破。

格特魯德在宣判時面無表情，這不是他第一次被判處終身監禁。2021年9月，他因在1974年謀殺史丹福大學前運動部門主任兼教練泰勒（Chuck Taylor），而被定罪並判處終身監禁。格特魯德18歲時，還曾在德國強姦並謀殺一名16歲女孩被定罪，他在短期服刑後返回美國。

在佩洛夫與泰勒被害前，格特魯德在巴洛阿圖擔任一名保安。他承認自己不僅殺害佩洛夫，還曾試圖強姦。

他於2018年在海沃的家中被捕，警方通過提取被害人佩洛夫指甲內的殘留物，利用DNA技術鎖定了格特魯德。

27日的庭審上，佩洛夫的姐姐戴安（Diane Perlov）情緒激動地講述起姊妹倆的旅行計畫。「我們曾在大學前在歐洲旅行了幾個星期。」戴安說，「那是1972年，她本可以享受她的人生。」哥哥克雷格說：「她是我們三個人中最聰明的，她決心讓這個世界更美好。」

再次被判處無期徒刑的格特魯德沒有假釋的可能，將在監獄內過完餘生。

聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中表示：「關於格特魯德的噩夢已經結束。我希望這樣的結果能為死者的親人們帶去些許安寧，而且我希望他的名字永遠不被提起。」

聖縣副地檢長阿瑪拉爾（Michel Amaral）說：「今天在法庭上被判刑的是一個連環殺手，他已經逃避近50年的法律懲罰。自1973年殺害佩洛夫後，他一直過著自由的生活，直到幾年前被逮捕。」

格特魯德已78歲，逃脫法律的制裁近50年。（聖縣縣警辦公室提供）
格特魯德已78歲，逃脫法律的制裁近50年。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學 監獄 德國

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