迎亞太裔傳統月 布里德：加強社區聯結
一年一度的亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）即將在5月1日正式開幕。舊金山市長布里德（London Breed）與眾多亞太裔社區領袖26日在市府共同為慶祝活動造勢。
慶祝活動委員會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」（Strengthening the Fabric of our Community），將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開，並會在5月3日召開傳統月晚會和頒獎典禮，地點設在舊金山市政廳。
今年舊金山的亞太裔傳統月系列活動，專注於構建社區包容與和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。鄭可欣表示，今年傳統月的主題是，反映當前社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會，更重要的是增進各族裔互相瞭解，希望有更多人參加本月的一系列活動。
布里德也表示：「亞太裔傳統月不僅僅是亞太裔社區分享故事、歷史的一個機會，還是建立橋梁，建立聯繫，互相學習的機會。在今年5月和11月的亞太經合會議APEC中，亞太裔文化會得到充分的展示。這是一個前所未有的機會，屆時亞太裔文化活動將處於最前沿。慶祝的同時，也是我們反思的時機，回顧亞太裔社區所經歷的反仇亞和保護亞裔長者努力，讓我們的社區更加團結。」
舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，有很多人在討論如何重開這座城市，如何讓城市重新獲得生機，但同時他們也在認真討論重建亞太裔社區與城市的關係。朱嘉文說：「我很感謝布里德市長可以支持我們的活動，支持亞太裔老年人群體。」
舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。很榮幸經歷世代的努力，有幸在舊金山這樣一個多元文化的城市慶祝亞太裔歷史文化月，且很快在11月份舊金山將迎來參加APEC會議的亞太裔各國首腦。這是一個難得的歷史時機。
慶祝活動委員會每年還會評選出為社區貢獻巨大的民間組織以及個人。今年獲得表彰的組織為成立40周年的天使島移民基金會（Angel Island Immigration Station Foundation)、成立30周年的亞太裔基金會（Asian Pacific Fund），以及北加州日裔文化與社區中心（Japanese Cultural & Community Center）。
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