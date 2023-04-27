迎亞太裔傳統月 布里德：加強社區聯結

布里德表示，亞太裔傳統月是加強社區聯結好機會。（記者李怡／攝影）

一年一度的亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）即將在5月1日正式開幕。舊金山 市長布里德（London Breed）與眾多亞太裔社區領袖26日在市府共同為慶祝活動造勢。

慶祝活動委員會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」（Strengthening the Fabric of our Community），將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開，並會在5月3日召開傳統月晚會和頒獎典禮，地點設在舊金山市政廳。

今年舊金山的亞太裔傳統月系列活動，專注於構建社區包容與和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。鄭可欣表示，今年傳統月的主題是，反映當前社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會，更重要的是增進各族裔互相瞭解，希望有更多人參加本月的一系列活動。

布里德也表示：「亞太裔傳統月不僅僅是亞太裔社區分享故事、歷史的一個機會，還是建立橋梁，建立聯繫，互相學習的機會。在今年5月和11月的亞太經合會議APEC 中，亞太裔文化會得到充分的展示。這是一個前所未有的機會，屆時亞太裔文化活動將處於最前沿。慶祝的同時，也是我們反思的時機，回顧亞太裔社區所經歷的反仇亞和保護亞裔長者努力，讓我們的社區更加團結。」

舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，有很多人在討論如何重開這座城市，如何讓城市重新獲得生機，但同時他們也在認真討論重建亞太裔社區與城市的關係。朱嘉文說：「我很感謝布里德市長可以支持我們的活動，支持亞太裔老年人群體。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。很榮幸經歷世代的努力，有幸在舊金山這樣一個多元文化的城市慶祝亞太裔歷史文化月，且很快在11月份舊金山將迎來參加APEC會議的亞太裔各國首腦。這是一個難得的歷史時機。