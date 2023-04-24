中華文武學院慶50周年 吳彥祖：學院改變我一生

吳彥祖（右）特別從南加回北加，全程參加50周年慶。（記者李榮╱攝影）

由已故灣區 聞人蔣雲仲、劉惠如夫婦創辦的中華文武學院，自1973年創辦至今，正好滿50年。蔣雲仲與劉惠如的子女與文武學院的弟子們，在艾爾賽利度（El Cerrito）舉辦50周歲的紀念大會，除了展演武術、氣功，以及蔣雲仲及劉惠如的畫作與收藏以外，也紀念兩人多年在灣區推廣中華文化的貢獻。師承蔣雲仲多年的明星吳彥祖（Daniel Wu）、影星沃斯（Michael Worth）都特別前往全程參加，並回憶當年在學院的日子。吳彥祖更直言：「學院改變了我的一生。」

影星沃斯（Michael Worth，中）曾在文武學院的習武。（記者李榮╱攝影）

蔣雲仲是少有集書、畫、金石、武、醫於一身的名家，還曾入選美國名人堂。他草創中華文武學院教授武術與氣功時，灣區當時只有兩間武術館，而也因為中華文武學院離華人 聚集圈較遠，學院不只有華人學員，也吸引許多外國學生。蔣雲仲除了教授武術以外，具有深厚文藝底子的他，亦時而傳授中華傳統的品德、書畫、中醫方面的理念。他在書畫上也有相當成就，美國前總統艾森豪都曾將蔣雲仲的畫作「蒼鷹」掛在白宮。

吳彥祖（左二）分享他習武的經驗，也強調文化的內化。（記者李榮╱攝影）

而太太劉惠如則是畫梅名家、曾任民國政府山西省汾陽縣縣長的劉如桐之女。劉惠如從小就跟著父親畫梅花，後又與花鳥大師邵幼軒、黃君璧等老師學習，皈依佛教的她曾發願並完成100幅觀音畫像。劉惠如對氣功也有研究，是大雁氣功第27代祖師楊梅君的入室弟子，授命於美國發揚大雁氣功。劉惠如80年代晚期曾在「早安今天」電視節目教授大雁氣功。

歷來的學員展演氣功與武術的學習成果。（記者李榮╱攝影）

當日共有約300位親友、學員，以及社區人士前往參加50周年慶，其中主流與亞裔 約各半。吳彥祖雖然不久前已經賣掉東灣的房產搬去洛杉磯，但此次特別飛回北加，全程參與，且不時拿起手機記錄台上的武術表演。

當日展出蔣雲仲與劉惠如的收藏。（記者李榮╱攝影）

吳彥祖說，大概七歲時與祖父在中國城看到武術表演，就很想要學習武術，但母親一開始有些猶豫。後來是有人向母親推薦蔣雲仲師父，他才去了中華文武學院真正有機會習武，「改變了我的整個人生」。

吳彥祖表示，在中華文武學院的幾年時間，不止學到了武術，還有中華的文化、人文精神、耐心沉穩等傳統價值。另一方面影響最深的就是學院培養出來的「紀律」，每當在低潮時，都會想到師父所要求的：要繼續勇往直前、多努力、多練習。

「就算我已經離開（中華文武學院）很多很多年了，還是會想到師父教給我們的基礎與價值，」吳彥祖說，非常感謝師父、師母帶來的影響，也恭賀學院能長青在社區超過50年。

另一位表演的資深學員黃清祿也表示，自己是1989年時加入文武學院，與吳彥祖是同期學員，大家對於師父蔣雲仲的武術與文化教導都印象深刻。特別是師父所傳授的「儒鶴拳」，從練習、馬步、伸展到功夫的展現，一學難忘。