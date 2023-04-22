加州乾旱結束了 城市、農田供水今年可100%滿足
多年來首次，加州與聯邦大型水利計畫今年將滿足城市與農田百分之百的供水要求，這是加州三年乾旱已正式結束的又一證明。
加州水資源局(Department of Water Resources)與聯邦墾務局(Bureau of Reclamation)20日表示，創新紀錄的潮濕冬季已使加州各地水庫注滿了水，他們今年可以百分之百滿足幾乎所有城市和農田的供水要求。
這是加州自2006年以來首次供應百分之百的要求水量給各縣市，而聯邦上次供應百分之百要求水量是在2017年。多年乾旱限制了供水量，過去兩年，當局提供的水量都非常低，導致限制了家庭用水和農業生產。
加州家庭和農田的用水，大部分來自遙遠內陸和偏遠北部地區收集到的徑流流水。「加州水資源計畫」(State Water Project)和聯邦管理的「中谷計畫」(Central Valley Project)是由這些地區數十個水庫所組成，這些水庫透過運河和輸水道將水輸往加州需要用水的地方。
包括灣區在內約2700萬加州人的用水有部分是來自「加州水資源計畫」，巨大的奧洛維爾湖水庫(Lake Oroville)是供水來源之一。「中谷計畫」的供水取決於沙斯達湖(Shasta Lake)、曲尼特湖(Trinity Lake)和新馬隆尼湖(New Melones Lake)，它們是加州農業經濟的命脈。
加州許多流域在剛過去的冬季裡，都出現了遠高於歷史平均的降雨量，某些地區的積雪量更是創下新高。截至20日，加州水庫儲水量是歷史平均的105%，儘管大部分水庫因為滿水，不斷釋出儲水，以保留空間給春季融化的雪水。
由於擔心加州的乾旱會持續，加州官員去年12月預估，2023年大概只能滿足各地5%的用水需求。聯邦官員今年2月宣布初步的用水分配，表示許多灌溉機構只能獲得要求水量的35%。
然而，官員20日的宣布讓大家喜出望外。美國最大灌溉機構Westlands水利局臨時總經理古提耶茲(Jose Gutierrez)說：「我們非常感謝聯邦墾務局提高了用水分配。在經過兩年供水量為零的艱難時期後，這項宣布將提供迫切的社區、家庭農場和辛勤工作的聖荷昆谷(San Joaquin Valley)家庭急需的用水。」
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