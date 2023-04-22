加州乾旱結束了 城市、農田供水今年可100%滿足

加州水資源局與聯邦墾務局20日宣布，今年將滿足城市與農田百分之百供水要求。（美聯社）

多年來首次，加州 與聯邦大型水利計畫今年將滿足城市與農田百分之百的供水要求，這是加州三年乾旱已正式結束的又一證明。

加州水資源局(Department of Water Resources)與聯邦墾務局(Bureau of Reclamation)20日表示，創新紀錄的潮濕冬季已使加州各地水庫注滿了水，他們今年可以百分之百滿足幾乎所有城市和農田的供水要求。

這是加州自2006年以來首次供應百分之百的要求水量給各縣市，而聯邦上次供應百分之百要求水量是在2017年。多年乾旱限制了供水量，過去兩年，當局提供的水量都非常低，導致限制了家庭用水和農業生產。

加州家庭和農田的用水，大部分來自遙遠內陸和偏遠北部地區收集到的徑流流水。「加州水資源計畫」(State Water Project)和聯邦管理的「中谷計畫」(Central Valley Project)是由這些地區數十個水庫所組成，這些水庫透過運河和輸水道將水輸往加州需要用水的地方。

包括灣區 在內約2700萬加州人的用水有部分是來自「加州水資源計畫」，巨大的奧洛維爾湖水庫(Lake Oroville)是供水來源之一。「中谷計畫」的供水取決於沙斯達湖(Shasta Lake)、曲尼特湖(Trinity Lake)和新馬隆尼湖(New Melones Lake)，它們是加州農業經濟的命脈。

奧洛維爾湖2021年9月5日(上圖)與2023年4月16日(下圖)的水量對比照。(Getty Images)

加州許多流域在剛過去的冬季裡，都出現了遠高於歷史平均的降雨量，某些地區的積雪量更是創下新高。截至20日，加州水庫儲水量是歷史平均的105%，儘管大部分水庫因為滿水，不斷釋出儲水，以保留空間給春季融化的雪水。

由於擔心加州的乾旱會持續，加州官員去年12月預估，2023年大概只能滿足各地5%的用水需求。聯邦官員今年2月宣布初步的用水分配，表示許多灌溉機構只能獲得要求水量的35%。

然而，官員20日的宣布讓大家喜出望外。美國最大灌溉機構Westlands水利局臨時總經理古提耶茲(Jose Gutierrez)說：「我們非常感謝聯邦墾務局提高了用水分配。在經過兩年供水量為零的艱難時期後，這項宣布將提供迫切的社區、家庭農場和辛勤工作的聖荷昆谷(San Joaquin Valley)家庭急需的用水。」