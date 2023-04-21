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陳詩敏提案 促聯邦參院通過蘇維思任勞工部長

記者李怡／舊金山報導
蘇維思獲拜登總統提名出任勞工部長，陳詩敏提議案，促聯邦參議院通過。（美聯社）
蘇維思獲拜登總統提名出任勞工部長，陳詩敏提議案，促聯邦參議院通過。（美聯社）

舊金山市議員陳詩敏辦公室20日表示，在本周二市議會上，陳詩敏提出一項決議案，促請聯邦參議院批准拜登總統提名蘇維思（Julie Su）為勞工部長的任命提案。

陳詩敏表示：「副勞工部長蘇維思在代表最弱勢勞工的職業生涯中取得非凡成就。她盡自己最大的努力，保護那些最需要幫助的人。」陳詩敏呼籲聯邦參議院保護勞工的權利，批准通過蘇維思為聯邦勞工部長。

蘇維思是一名律師，長期以來一直致力於維護勞工權利。在2021年被拜登總統任命為勞工部副部長之前，蘇維思曾在加州州長紐森的領導下，擔任加州勞工及勞動力發展廳長，也曾被前任州長布朗任命為加州勞工標準廳廳長。

蘇維思的職業生涯從血汗服裝工廠案件（El Monte Thai Garment Slavery Case）開始。她曾作為代表人口販運受害者的律師，為工人爭取到了400萬元的賠償金，並促成T簽證的設立，為人口販運受害者提供移民途徑。

陳詩敏的決議將於25日由全體市議會成員投票表決。共同發起提案的市議員包括市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）、市議員盧凱莉（Hillary Ronen）、潘正義（Dean Preston）與梅義加（Myrna Melgar）。

勞工部 加州 拜登

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